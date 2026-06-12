Samordnare sökes till Utvecklingsavdelningen, Hallands sjukhus Halmstad
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Vill du ha en central roll i att samordna och utveckla utbildningsinsatser för framtidens medarbetare inom hälso- och sjukvården? Nu söker vi en samordnare till vikariat på Utvecklingsavdelningen vid Hallands sjukhus.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som samordnare har du en central roll i arbetet med AT och BT och arbetar nära avdelningschefen för området. Du ansvarar för att samordna, administrera och koordinera läkarnas tjänstgöring och följer processen hela vägen – från rekrytering till avslutad tjänstgöring.
Rollen omfattar också utbildningsfrågor kopplade till studenter, introduktion och kompetensutveckling för medarbetare på Hallands sjukhus. Därutöver bidrar du med administrativt stöd till kollegor och chefer inom utvecklingsavdelningen. I uppdraget ingår även att förbereda möten, ta fram presentationer samt utveckla och dokumentera arbetsflöden och processer.
Om arbetsplatsen
Vikariatet som samordnare utgår från Utvecklingsavdelningen som tillsammans med HR, Ekonomi och informatik, Kansliavdelningen, Läkemedel Halland, Medicinsk teknik Halland och Lokalutveckling och säkerhet utgör området lednings- och verksamhetsstöd. Områdets gemensamma uppdrag är att stödja Hallands sjukhus genomförande av grunduppdragen att ge specialiserad somatisk akutsjukvård, genomföra planerad vård och i att stödja i vårdens utveckling och innovation. Utvecklingsavdelningen är ett stöd för att realisera målen på Hallands sjukhus och utveckla sjukhusets huvud- och stödprocesser. Utvecklingsavdelningen vill vara en tillgänglig och nära partner i ständiga förbättringar, utveckling och innovation med fokus på hållbar utveckling och utbildning.
Arbetsplatsen är belägen på Hallands Sjukhus Halmstad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en adekvat kandidatexamen inom HR, administration eller hälso- och sjukvård. Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift samt har mycket goda IT-kunskaper. Då resor förekommer i tjänsten är det önskvärt med körkort B. Enligt gällande miljöpolicy ska om möjligt kollektiva transportmedel användas.
Som person är det viktigt att du är serviceinriktad, noggrann, strukturerad och en skicklig administratör. Vidare ser vi att du är flexibel, bra på att samarbeta, bygga nätverk. Rollen kräver även att du har förmåga att vara proaktiv och bidra till verksamhetens utveckling. Dessutom bör du snabbt kunna ta till dig nya arbetssätt, samt ha en förmåga att inspirera andra att göra detsamma. Du har också en vilja att ge unga läkare och studenter ett gott stöd i starten av sina yrkesliv. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
301 85 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lednings och verksamhetsstöd Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Lena Gustafsson 070-2303898 Jobbnummer
9960739