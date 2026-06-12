Digital Fixare till Hammarö kommun
Hammarö kommun, Socialförvaltningen / Supportteknikerjobb / Hammarö Visa alla supportteknikerjobb i Hammarö
2026-06-12
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Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Vill du använda din digitala kompetens till att göra verklig skillnad i människors vardag? Har du ett pedagogiskt förhållningssätt och tycker om att möta människor där de befinner sig? Då kan du vara vår nya Digitala Fixare, en viktig roll i arbetet för ett mer digitalt inkluderande samhälle.
Hammarö kommun arbetar aktivt för att ingen ska hamna utanför det digitala samhället. Vi vill skapa förutsättningar för alla invånare att känna trygghet och delaktighet i en alltmer digital vardag. Som Digital Fixare spelar du en central roll i detta arbete.
I rollen arbetar du både nära invånarna och tillsammans med kommunens verksamheter. Du möter främst personer som är 75 år eller äldre samt personer med funktionsnedsättning och stöttar dem genom hembesök, rådgivning och utbildning. Ditt uppdrag är att stärka deras digitala trygghet, självständighet och delaktighet. Du är också en del av kommunens seniormottag.
Parallellt har du ett viktigt internt uppdrag där du bidrar till att utveckla och stärka den digitala kompetensen i kommunens verksamheter. Du stöttar kollegor i användningen av digital teknik och välfärdsteknik samt bidrar till utveckling av arbetssätt genom att samla in behov, följa upp insatser och föreslå förbättringar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Stödja invånare i installation och användning av digital teknik såsom smartphone, surfplatta, dator, skrivare, router och smart-TV
• Vägleda i användningen av digitala samhällstjänster, exempelvis 1177
• Hjälpa till att komma igång med Mobilt BankID och andra digitala tjänster
• Visa hur man genomför videosamtal
• Stötta vid e-handel och beställning av exempelvis läkemedel
• Ge råd kring smarta hem-lösningar
• Hålla i enklare utbildningar, gruppträffar eller individuella genomgångar
• Stötta medarbetare i kommunen att känna sig trygga i digitala verktyg
Som kommunens Digitala Fixare är du en del av teknikerteamet och deltar i APT, utbildningar och andra forum. Vid behov täcker du larmteknikerns arbetsuppgifter i samråd med chef, exempelvis vid frånvaro.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelseKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst gymnasieexamen
• God digital kompetens och vana att använda olika typer av teknik
• Erfarenhet av att på ett pedagogiskt och tydligt sätt lära ut IT
• B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande:
• Kunskap om välfärdsteknik eller digital teknik inom äldreomsorg
• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Tålmodig, positiv, lyhörd och förtroendeingivande
• Pedagogisk och engagerad i att hjälpa andra att lära sig
• Lösningsorienterad och initiativtagande
• Bekväm både i självständigt arbete och i samarbete med andra
Du har förmåga att möta människor med olika behov och förutsättningar och anpassar ditt arbetssätt därefter. Du känner dig trygg i din yrkesroll och trivs i en varierad vardag.
I enlighet med lag om registerkontroll vid arbete i hemmet hos äldre och vuxna med funktionsnedsättning ska den som erbjuds anställning visa upp utdrag ur belastnings- och misstankeregister från Polismyndigheten. Utdragen begärs först efter att erbjudande om anställning har lämnats.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330748". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
663 31 SKOGHALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Marie Wallentinsson marie.wallentinsson@hammaro.se 054-51 50 54 Jobbnummer
9960742