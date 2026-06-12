Arbetsterapeut Till Palliativ Avdelning Och Asih På Södertälje Sjukhus.
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2026-06-12
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Vill du både specialisera dig inom din profession och samtidigt behålla bredden? Hos oss finns en lärande arbetsmiljö där du oavsett antal år i yrket kan få goda möjligheter att utvecklas. Vi har erfarna kollegor och korta beslutsvägar vilket gör det lätt att förankra nya idéer. Flera av kollegorna har återvänt till arbetsplatsen för att de uppskattar verksamhetsområdets arbetssätt.
Hälsoprofessioner är ett brett verksamhetsområde som omfattar arbetsterapeuter, dietister, friskvårdskonsulent, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, psykolog och vårdplanerare. Våra enhetschefer har delade tjänster och är därför väl förankrade i kliniken. Verksamheten har vid två tillfällen vunnit regionens pris Gyllene Äpplet som delas ut för att uppmärksammautvecklande initiativ både inom chef- och medarbetarledet.
Arbetsterapeut till Palliativ avdelning och ASIH på Södertälje sjukhus.
Som arbetsterapeut hos oss ingår du i en mindre grupp arbetsterapeuter, varav ni är två som arbetar inom ASIH och på vår palliativa avdelning. Några av våra andra arbetsterapeuter som är dina arbetskamrater, arbetar inom slutenvård och några inom öppenvård. I gruppen arbetsterapeuter hjälps vi åt över avdelningar, som en del i vårt arbetssätt. Du har dagligen ett nära kollegialt samarbete med både arbetsterapeut och fysioterapeut och kommer att arbeta både på vår palliativa avdelning och i patienters hemmiljö där du följer dina patienter.
Du kommer i ditt arbete att möta människor med svåra sjukdomstillstånd, främst cancer men också andra sjukdomar. Utifrån dina möten och i din planering med patienterna på avdelningen och i hemmiljö, tar du ansvar för och utför de arbetsterapeutiska insatserna. Du gör under dina arbetsdagar hembesök och dina arbetsuppgifter består i att kartlägga dina patienters aktivitetsförmåga och boende, bedöma behov av och prova ut hjälpmedel, samt bedöma behov av bostadsanpassningar. Du utgår från patientens behov och åtgärdar utifrån dem, energibesparande aktiviteter eller andra insatser som patienten behöver. I dina arbetsuppgifter ingår samarbete med patienten och dess anhöriga/närstående, samarbete med PVAs och ASIHs professioner, vårt utskrivningsteam och andra delar i rehabiliteringskedjan.
Vi handleder regelbundet studenter och det ingår i arbetsuppgifterna som arbetsterapeut hos oss.
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som är trygg och stabil, med personlig mognad och ett nyfiket förhållningssätt. Du har lätt att samarbeta med andra och trivs också med att arbeta självständigt. Du är professionell och empatisk i ditt bemötande och agerande. Du är en duktig problemlösare och du är bra på att prioritera i ditt arbete, då möten med patienter, arbetsuppgifter och arbetsdagar ser olika ut från dag till dag och kan skilja sig åt mellan avdelning och hemmiljö..
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
• Du är Legitimerad Arbetsterapeut med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
• Yrkeserfarenhet som arbetsterapeut.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning.
Det här säger en av våra arbetsterapeuter som arbetar på PVA/ASIH:
"Det lilla i det stora gör så stor skillnad i mitt arbete med våra svårt sjuka patienter. Det gör att de ofta kan fortsätta att vara självständiga lite till och många uttrycker att det är så värdefullt för dem att få den här hjälpen".
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje sjukhus, Verksamhetsområden, VO Hälsoprofessioner, Arbetsterapeuter Jobbnummer
9960736