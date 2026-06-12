Technical Support Technician till innovativt teknikbolag
Professionals Nord Stockholm AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-06-12
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Är du tekniskt nyfiken och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik? Har du erfarenhet av VVS, service, drift, industri eller tekniska installationer och gillar att lösa problem ute hos kund? Vill du dessutom få möjlighet att resa internationellt och arbeta med innovativa produkter som bidrar till en mer hållbar framtid?
Nu söker vi en Technical Support Technician till ett växande teknikföretag i Stockholm. Här får du en varierad roll där du kombinerar installationer, teknisk support, felsökning och kundkontakt, både nationellt och internationellt.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för vår kunds räkning en Technical Support Technician. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos företaget.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.
Du erbjuds
En bred och utvecklande roll med stort eget ansvar och varierande arbetsdagar.
Möjlighet att arbeta internationellt och resa till kunder, distributörer och mässor runt om i världen.
Chansen att bli en nyckelperson i ett växande bolag med innovativa och hållbara tekniska lösningar.
Tjänstebil och stor frihet under ansvar.
Ett familjärt team med högt i tak, korta beslutsvägar och stark entreprenörsanda.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
I rollen som Technical Support Technician blir du en viktig del av företagets globala serviceorganisation. Du arbetar nära ansvarig chef för service och support och kommer successivt att bli en av nyckelpersonerna inom området.
Arbetet är varierat och innehåller allt från installationer och driftsättning till felsökning, teknisk support och utbildning av kunder och distributörer. Du kommer att vara involverad genom stora delar av kundresan, både före, under och efter installation. Det är en praktisk och teknisk roll där du får arbeta nära produkterna och se till att systemen fungerar optimalt ute hos kunderna. Du kommer bland annat att:
Installera och driftsätta tekniska vattenreningssystem.
Utföra service, underhåll och förebyggande insatser.
Byta filter, pumpar och andra slitdelar.
Felsöka mekaniska och elektriska problem.
Ge teknisk support till kunder, distributörer och interna funktioner.
Delta på mässor, utbildningar och kundevent.
Dokumentera utfört arbete och bidra till förbättringar av processer och rutiner.
Vara delaktig i tester, produktutvärderingar och interna installationer.
Rollen innebär resor både inom Sverige och internationellt, främst inom Europa och Asien. Resandet sker periodvis och uppgår normalt till några resor per kvartal.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från en teknisk och praktisk roll där du arbetat med installation, service, underhåll eller felsökning. Du behöver inte komma från vattenreningsbranschen specifikt, vi tror att erfarenhet från exempelvis VVS, fastighetsteknik, drift, industri, processindustri eller liknande miljöer kan ge rätt grund för att lyckas. Det viktigaste är att du har ett tekniskt intresse och tycker om att förstå hur system fungerar.
För tjänsten ser vi att du:
Har erfarenhet av tekniskt service- eller installationsarbete.
Har god teknisk förståelse för mekaniska system.
Har B-körkort.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Trivs med kundkontakt och praktiskt arbete ute på fältet.
Är flexibel och trivs med att resa i tjänsten, både inom Sverige och internationellt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
VVS eller VA-relaterade system.
Pumpar, ventiler eller flödesrelaterad utrustning.
Drift- eller fastighetsteknik.
Processindustri eller vattenrening.
El, styrsystem eller felsökning.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande. För att trivas i rollen tror vi att du är en kommunikativ person som tycker om att samarbeta med både kunder och kollegor. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser problem. Eftersom arbetsdagarna varierar behöver du vara flexibel och uppskatta en vardag där planeringen ibland förändras med kort varsel.
Du har ett genuint teknikintresse och drivs av att förstå hur saker fungerar. Samtidigt är du prestigelös och hjälper gärna till där det behövs för att skapa bästa möjliga upplevelse för kunden.
START: Efter sommaren eller enligt överenskommelse.
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alva Mohand
Sök tjänsten genom att klicka på "Sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängts ned. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail, men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
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Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665)
113 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Konsultchef
Alva Guimaraes Mohand Alva.mohand@pn.se +46768880272 Jobbnummer
9960738