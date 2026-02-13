Erfaren Fastighetsskötare - Finab
2026-02-13
Erfaren fastighetsskötare till FINAB - Nyköping
FINAB söker en erfaren fastighetsskötare som vill ta stort eget ansvar och samtidigt vara företagets ansikte utåt. Rollen passar dig som är trygg i kundkontakt, gillar att lösa problem på plats och som levererar på det FINAB står för; en långsiktig partner för tryggt, effektivt och problemfritt fastighetsägande
Om FINAB
FINAB är en fastighetspartner som tar helhetsansvar för drift, underhåll och utveckling - med ett nummer in för kunden och en leverans som ska kännas trygg, enkel och proffsig. Med över 30 års erfarenhet av fastighetsservice i Nyköping levereras helhetslösningar för fastighetsägare genom ett upplägg med en kontaktperson och ett team som tar ansvar hela vägen: från underhållsplaner och besiktningar till jourinsatser och löpande drift. Arbetssättet bygger på raka besked, snabb återkoppling och förtroende mot kunderna.
Rollen
Som fastighetsskötare arbetar du brett med fastighetsskötsel "med allt vad det innebär" i och runt fastigheter i Sörmland med omnejd. Mestadels självständigt arbete, men ibland i grupp.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande fastighetsskötsel inomhus och utomhus
Reparationer och åtgärder: byta toalettstol, packa om kran, laga väggar, laga fönster m.m.
Enklare bygg och ytskikt, löpande underhåll och tillsyn
Trädgårdsrelaterade uppgifter kopplat till fastigheterna
Vara kundnära problemlösare med fokus på helhet, kvalitet och återkoppling
Det här krävs för att lyckas
FINAB 's kunder väljer FINAB för att det ska fungera utan friktion: tydlig återkoppling, rätt person på rätt jobb och ett agerande som skapar trygghet för både fastighetsägare och hyresgäster. Därför behöver du vara professionell i bemötande och leverans - varje dag.
Vi söker dig somPubliceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel och praktiskt underhåll
B-körkort
Kan arbeta självständigt och ta ansvar hela vägen i din leverans
Är företagets ansikte utåt: trevlig, serviceinriktad och trygg i kunddialog
Meriterande:
BE-körkort
Elutbildning
Certifikat/kurser: skylift, heta arbeten, motorsåg, första hjälpen m.m
Gymnasiekompetens
Som person är du:
Lösningsorienterad, proaktiv och har "blicken för fastigheten"
Strukturerad med ordning och reda
Prestigelös: tar hjälp vid behov och samarbetar bra med andra
Medveten om att du är företagets ansikte utåt
Det här erbjuder FINAB
Heltid, tillsvidare
Arbetstid 07-16
Kollektivavtal
Ett bolag med stort engagemang, högt i tak och ett team som trivs tillsammans
Möjlighet till relevant utbildning kopplat till arbetsuppgifterna
Vi intervjuar löpande så sök redan idag!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7153304-1841413". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9741598