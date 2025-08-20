Erfaren exploateringsingenjör
2025-08-20
Lund är en av Sveriges snabbast växande kommuner, och staden utvecklas i högt tempo.
Det skapar spännande utmaningar och möjligheter för den som vill vara med och forma framtiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för helheten i kommunens stadsutveckling, i centrala Lund och i våra tätorter. Här får du möjlighet att bidra till en stad där bevarande möter utveckling, och där Lund växer i takt med både invånare och näringsliv.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
I rollen som exploateringsingenjör i Lunds kommun har du ansvar och mandat att självständigt leda och driva dina exploateringsprojekt. Det betyder att du är drivande beträffande utveckling och förverkligande av utbyggnadsprojekt på kommunal mark, liksom att medverka i exploateringsprojekt på privatägd mark. En stor del av arbetet är att arbeta med förhandlingar, avtal och överenskommelser med byggherrar, fastighetsägare, ledningsdragande verk och kommunala kollegor. Du är, i egenskap av ansvarig för dina exploateringsprojekt, den som representerar enheten i olika frågor. Den aktuella rollen har ett särskilt fokus på Nya Sjukhusområdet i Lund, läs mer här https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/stadsutvecklingsomraden/nytt-sjukhusomrade.
Vi söker dig
Som är erfaren i exploateringsprocessen och har god förhandlingsvana. Samtidigt som du tycker att det är stimulerande att arbeta självständigt tycker du om att ingå i ett team med god sammanhållning och hög trivsel.
Du har en akademisk utbildning exempelvis civilingenjör inom samhällsbyggnad, väg- och vatten, lantmäteri, eller annan utbildning som är likvärdig.
B-körkort är ett krav. Du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Det är viktigt att du har arbetat med liknande exploateringsprojekt tidigare.
Vi erbjuder dig
Vi skapar en dynamisk miljö där idéer förverkligas. En arbetsplats som kännetecknas av öppenhet, förtroende och ett starkt samarbete. Här ges du möjlighet att tänka innovativt, bidra till utvecklingen och stödja dina kollegor att växa och ta egna initiativ. Hos oss får du vara en del av att leda Lund in i framtiden.
Tillsammans formar vi ett Lund där du kan göra skillnad.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Utifrån idé om exploatering initierar mark- och exploateringsenheten planprocess och beställer utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden. Under processens gång genomför vi försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål. Vid privata exploateringar säkerställer vi kommunala intressen genom exploateringsavtal. Vi värnar om ett hållbart utnyttjande av våra markresurser.
Idag är vi cirka 15 medarbetare som verkar inom mark- och exploatering. Du ingår i ett team med exploateringsingenjörer, projektutvecklare och förvaltare där vi har en fin sammanhållning och god gemenskap. Vi arbetar i en aktivitetsbaserad miljö i nya lokaler på Bruksgatan 22. Möjlighet till distansarbete finns.
I den här rekryteringen har vi valt att
- ha ett löpande urval (så vi ber er som är intresserade att skicka in ansökan snarast)
- ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en bred verksamhet som täcker hela samhällsbyggnadsprocessen. Med cirka 350 engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi med allt från stadsplanering, markförvaltning och exploatering till bygglov, miljötillsyn och naturvård. Vi utvecklar och förvaltar den offentliga miljön och bidrar till en hållbar stadsutveckling som omfattar friluftsliv, vattenvård och naturskydd. Ambitionen är att utveckla kvaliteten på vår service till näringsliv och våra invånare med målet att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsmiljö för alla som bor och verkar här.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
