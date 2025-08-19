Erfaren ekonomiassistent till Lindholmen, Göteborg.
SJR söker för kundsräkning en erfaren ekonomiassistent till Lindholmen. Uppdraget är på heltid med start i början av september och löper initialt i sex månader, därefter går du över i anställning hos kunden. Kunden erbjuder en hybridlösning där du kan arbeta hemifrån en dag i veckan.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
I rollen som ekonomiassistent blir du en viktig del av ekonomiavdelningen och arbetar nära redovisningschefen.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Kund- och leverantörsreskontra, inklusive bokföring av in- och utbetalningar
• Hantering av påminnelser, valutajusteringar samt uppladdning av fakturor i system
• Betalningar och fakturering
• Avstämningar av olika konton i samband med månadsbokslut
• Rapportering av intercompany-transaktioner i koncernens rapporteringssystem
• Likviditetsanalyser
• Deltagande i och ledning av projekt inom ekonomi samt administrativa uppgifter kopplade till avdelningen
Du blir en del av en internationell miljö där samarbete över affärsområden och länder är en naturlig del av vardagen.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller inom redovisning. Du har god förståelse för bokföring och finansiell analys och arbetar noggrant och strukturerat. Som person är du engagerad, nyfiken och samarbetsorienterad.
För rollen krävs att du behärskar både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Du har goda kunskaper i Excel och är van att arbeta i ekonomisystem.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Frida Dalevik. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
