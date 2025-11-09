Erfaren CNC-operatör till Trelleborg | Heltid
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Om kundföretaget:
En av Nordens ledande leverantörer av hightech-komponenter i plast. Med högteknisk kompetens, modern maskinpark och lång erfarenhet hjälper de kunder från idé till färdig detalj. De jobbar efter höga krav om kvalité, precision och innovationsförmåga.Publiceringsdatum2025-11-09Dina arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att arbeta med CNC-maskiner och tillverkning utifrån färdiga underlag som tillverkningsorder, ställdatablad och program. Företaget producerar olika högkvalitativa komponenter vilket gör att noggrannhet och känsla för kvalité kommer vara en central del av ditt arbete. Kvalifikationer
• Utbildning inom CNC
• Tidigare erfarenhet som CNC-operatör (svarv)
• Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
• Tidigare erfarenhet inom tillverkning/produktion
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• B-körkort och tillgång till bil Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Trelleborg
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag
Omfattning: Heltid Profil
Som person är du positiv, flexibel och en riktig problemlösare. Du har ett stort intresse för teknik och är beslutsam och noggrann i ditt arbete. Du bör även ha lätt för att komunicera både med kollegor och övriga avdelningar. Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
