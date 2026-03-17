Erfaren CFD Ingenjör inom kemiteknik
Företagsbeskrivning
AFRY tillhandahåller ingenjörs-, design-, digitala och rådgivningstjänster. Vi är hängivna experter inom industri-, energi- och infrastruktursektorer, vilket skapar genomslag för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Var med oss för att påskynda omställningen mot ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-03-17Beskrivning av jobbet
Vill du utveckla dig vidare inom beräkning med hjälp av det senaste inom CFD-simuleringar i både 3D och 1D tillsammans med flera av Sveriges ledande industriföretag? Vi växer särskilt inom området avancerade kemiska processimuleringar där du kommer att ta en naturlig del i att leverera djup kunskap till processingenjörer inom felsökning, uppskalning och driftsättning. Utöver detta är vi en marknadsledande leverantör till fordons- och energiindustrin. Som CFD-ingenjör på AFRY kommer du att arbeta med avancerade tekniska beräkningar, med fokus på flödesanalys. Projekten kan variera i både storlek och innehåll och utföras antingen i egen regi i våra egna lokaler eller ute på plats hos våra kunder. Därför är det naturligt med resor inom ramen för tjänsten vilket kan inkludera resor på veckobasis under längre tider. Det är meriterande om du har arbetat inom någon av följande branscher: - Process, Mineral och metallurgi, Läkemedel/Medicinteknik.Kvalifikationer
Du är minst civilingenjör från utbildningen kemiteknik eller liknande med tre års industriell erfarenhet av CFD-simuleringar. Din utbildning bör vara inriktad på djupgående modellering av kemiska processer. Detta inkluderar strömningsmekanik, kemisk reaktionsteknik, separationsteknik med mera. Det är en fördel om ditt tidigare arbete och/eller utbildning inkluderar djupgående CFD-simuleringsarbete. En viktig del i arbetet innebär att sätta upp nödvändiga impuls, energi och massbalanser för att med enkla beräkningar verifiera resultat från CFD simuleringarna. Du ska ha goda kunskaper i både svenska och engelska i både tal och skrift. Som person är du noggrann, ambitiös, kunnig och kundorienterad. Du uppskattar lagarbete och förstår mervärdet av att arbeta prestigelöst och tillsammans för att utveckla den bästa lösningen för våra kunder. Du har ett öga för detaljer och har en förmåga att förklara komplexa tekniska termer för människor runt omkring dig. Du gillar att träffa människor och har förmågan att anpassa dig till nya miljöer. Du är självgående, proaktiv, van att ta egna initiativ och är bra på att kommunicera och dokumentera.
Fredrik Jareman
email: fredrik.jareman@afry.com
Mobil: +46703790841
Sista dag för ansökan: 2026-04-30
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13647Q".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556120-6474)
