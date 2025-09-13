Erfaren Baklava bagare

Erdal Kaya Baklava AB / Bagarjobb / Upplands Väsby
2025-09-13


Visa alla bagarjobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Erdal Kaya Baklava AB i Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige

Erdal Kaya baklava AB är en familjeföretag som sysslar med tillverkning av baklava och andra bakverk med rötter från Turkiet och mellanöstern. Vi behöver två nya medarbetare som har några årserfarenhet och kan utveckla nya produkter.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att baka baklava och andra traditionella desserter.
Är noggrann, snabb och har känsla för smak och kvalitet.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.

Vi erbjuder:
En arbetsplats med familjär stämning.
Möjlighet att utvecklas inom ditt yrke.
Konkurrenskraftiga villkor.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: info@erdalbaklava.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Erdal Kaya Baklava AB (org.nr 556729-9325)
Jupitervägen 8 E (visa karta)
194 43  UPPLANDS VÄSBY

Jobbnummer
9507325

Prenumerera på jobb från Erdal Kaya Baklava AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Erdal Kaya Baklava AB: