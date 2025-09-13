Erfaren Baklava bagare
2025-09-13
Erdal Kaya baklava AB är en familjeföretag som sysslar med tillverkning av baklava och andra bakverk med rötter från Turkiet och mellanöstern. Vi behöver två nya medarbetare som har några årserfarenhet och kan utveckla nya produkter.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att baka baklava och andra traditionella desserter.
Är noggrann, snabb och har känsla för smak och kvalitet.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med familjär stämning.
Möjlighet att utvecklas inom ditt yrke.
Konkurrenskraftiga villkor.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: info@erdalbaklava.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Erdal Kaya Baklava AB
(org.nr 556729-9325)
Jupitervägen 8 E (visa karta
)
194 43 UPPLANDS VÄSBY Jobbnummer
9507325