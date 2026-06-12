En brilliant kundmottagare & reservdelssäljare sökes
Daimler Buses Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Vetlanda Visa alla maskinreparatörsjobb i Vetlanda
2026-06-12
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Vill du vara ansiktet utåt för vår verksamhet?
Vill du vara länken mellan kund och vår reservdelsförsäljning?
Då kan du vara den reservdelssäljare vi söker med placering i vår kundmottagning!
Varaktighet
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Daimler Buses Sverige AB är ett dotterbolag till Daimler Truck AG och ansvarar för försäljning och eftermarknad av Mercedes-Benz och Setra på den svenska marknaden. Tillsammans driver vi innovation, stärker våra kunders verksamhet och möjliggör mobilitet i en hållbar framtid.
Din roll hos oss
I rollen ingår bland annat att:
vara ansiktet utåt mot våra kunder, då placeringen är i vår kundmottagning
sälja reservdelar över telefon samt hantera mailbeställningar
hjälpa kund att hitta rätt produkt till deras fordon
besök hos kunder
genomföra administrativa uppgifter i form av beställningar, leveransförfrågningar och dokumentation
bidra till ett bra samarbete mellan avdelningar i hela organisationen för att vi gemensamt kan hitta den bästa lösningen för kunden. Vi hjälps åt inom lagret så du behöver vara öppen för att även lära dig andra arbetsuppgifter.
beredskap kan förkomma på sikt
resor förekommer i tjänsten
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
är en driven säljare som tycker om att möta kund
har ett genuint intresse för fordon
är duktig på reservdelar och gör ditt bästa för att alltid ta fram rätt reservdel
har goda kunskaper inom IT och MS Office. Erfarenhet av SAP, BusDoc och VeDOC är meriterande.
har en god kommunikativ förmåga på svenska och engelska. Tyska är meriterande.
har B-körkort. Truckkort är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
är nyfiken och har ett naturligt fokus på möjligheter och lösningar
är driven och tycker om att lära dig nytt
har ett gott bemötande
är noggrann, strukturerad och van att arbeta utefter processer
är van att driva många uppgifter parallellt
är en lagspelare med ett positivt, professionellt och engagerat sätt
Tjänsten rapporterar till Eftermarknadschef Mikael Jonsson som är tillgänglig för att svara på eventuella frågor kring uppdraget, mikael.jonsson@daimlertruck.com
Välkommen in med din ansökan till HR Chef Therése Jonsson therese.jonsson@daimlertruck.com
.
Urval sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: therese.jonsson@daimlertruck.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan 2026-05". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daimler Buses Sverige AB
(org.nr 556538-1570), https://www.daimlertruck.com/en/company/daimler-buses
Lasarettsgatan 30 (visa karta
)
574 40 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Eftermarknadschef
Mikael Jonsson mikael.jonsson@daimlertruck.com 0383-196 40 Jobbnummer
9962013