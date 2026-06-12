Systemutvecklare inom Neo4j och Kubernetes
Avaron AB / Datajobb / Gotland Visa alla datajobb i Gotland
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett viktigt skede av ett flerårigt initiativ där en ny infrastruktur för öppna, länkade data ska färdigställas och anpassas inför driftsättning. Miljön är tekniskt komplex och rollen passar dig som trivs nära plattform, data och deploymentflöden, där stabilitet och kvalitet är avgörande.
Här får du bidra med spetskompetens inom Neo4j och Kubernetes för att hjälpa ett team att få de sista delarna på plats i en modern lösning med tydlig samhällsnytta för kulturarvssektorn. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill arbeta hands-on med klustring, backup, felsökning och GitOps i en miljö där din insats gör konkret skillnad.
ArbetsuppgifterDu hjälper teamet att sätta upp klustring och backup för Neo4j Enterprise.
Du anpassar infrastrukturen till interna system inför driftsättning.
Du analyserar, felsöker och vidareutvecklar relaterade GitOps-flöden.
Du arbetar med Kubernetes-konfiguration för att förbättra stabilitet och deployflöden.
Du utvecklar Helmcharts och bidrar till en mer robust hantering av deployment.
Du analyserar metrics och loggar vid deploy för att identifiera och lösa tekniska problem.
KravAkademisk examen inom IT eller teknik, eller motsvarande erfarenhet i 3+ år.
Arbete med systemutveckling i minst 3 år.
Dokumenterad erfarenhet av GitOps (1+ år).
Dokumenterad erfarenhet av Neo4j alternativt certifieringarna Neo4j Graph Data Science Certification och Neo4j Certified Professional (2+ år).
Mycket god svenska i tal och skrift.
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
MeriterandeErfarenhet av Argo 1+ år.
Erfarenhet av Helm 1+ år.
Erfarenhet av GitOps 3+ år.
Erfarenhet av Kubernetes 2+ år.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902327-2051132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Visby Airport (visa karta
)
621 41 VISBY Jobbnummer
9961995