Timanställning - Sjuksköterska/distriktssköterska till Capio Kungsholmen
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-12
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Välkommen till Capio Vårdcentral Kungsholmen! Vi finns centralt beläget ett stenkast från Stockholms stadshus i Serafimerlasarettets vackra och anrika lokaler, fem minuters promenad från Centralen. I dagsläget har vi cirka 16 000 listade patienter och är därmed en av de större vårdcentralerna i Stockholms innerstad. Här finns mycket och hög kompetens samlad och vi arbetar tillsammans med nära kontakt och korta beslutsvägar.
Din roll
Vi söker nu en distriktssköterska eller sjuksköterska med erfarenhet av arbete på vårdcentral och hoppas hitta dig som delar vår passion för nytänkande och utveckling. Gör du det kan vi erbjuda dig en inspirerande tillvaro tillsammans med drivna och kompetenta medarbetare.
I rollen ingår sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterskor/sjuksköterskor på mottagning. Det finns också möjlighet för administrativt hemarbete i viss omfattning.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en varm arbetsplats med högt i tak och mycket kunnande. Här finns goda möjligheter för dig att utvecklas professionellt i en miljö som slår det mesta. Just nu befinner vi oss i en spännande fas med fokus på att utveckla framtidens primärvård för att på bästa sätt möta morgondagens behov.
Tjänsten som vi söker att tillsätta är en timanställning.
Låter detta intressant? I så fall vill vi gärna komma i kontakt med dig för att berätta mer om vad vi kan erbjuda dig.
Om dig
Vi söker nu en distriktsköterska eller legitimerad sjuksköterska för timanställning, med erfarenhet av arbete på vårdcentral. Du behöver ha god vana av arbete inom primärvården. Du delar vår passion för utveckling liksom ambitionen att ligga i framkant när det kommer till att erbjuda våra patienter vård av högsta kvalitet. Du är bra på att jobba strukturerat genom att planera, organisera och prioritera din arbetsdag. Du arbetar utifrån individens behov på ett öppet, lyhört och lösningsfokuserat sätt. Vi söker en kollega som är trygg i sin yrkesroll, nytänkande med en "fixar-mentalitet" som ser möjligheter framför hinder. Har du specialistkunskaper inom Astma/KOL eller diabetes är det meriterande, men inget krav.
Publicerat: 2026-06-12 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902419-2051151". Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Hantverkargatan 2D (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9962010