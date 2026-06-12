Servis Extra Malmö 145 - 190 kr Lön inom 48 h
Fram Bemanning AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-06-12
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JOBBA SOM KONSULT - PÅ DINA VILLKOR
På FRAM tycker vi att du som jobbar i branschen förtjänar en bättre och roligare arbetsplats och en arbetsgivare som verkligen bryr sig om dig. Där du får möjligheten att utvecklas, både personligt och yrkesmässigt och där gemenskap, yrkesstolthet, high-fives, personalfester och familjekänsla är drivkraften.
Låter det bra? Vi tänkte väl det. Välkommen till FRAM ⭐️
VEM VI SÖKER:
Erfaren och självgående servis.
Minst några års erfarenhet i branschen, men inte nödvändigtvis från stjärnkrogar.
Trivs med att jobba i olika miljöer och ser det som en möjlighet att utvecklas.
Anpassar sig snabbt till nya rutiner och miljöer.
En teamspelare med hög social kompetens.
HUR DET FUNGERAR:
Arbeta på olika platser, ibland flera under samma vecka, eller på längre uppdrag.
Du får jobbförslag i god tid och bestämmer själv hur mycket och när du vill arbeta.
Möjlighet att arbeta dagtid, kvällar eller specifika dagar beroende på vad du vill.
Flexibilitet och möjlighet att arbeta när det passar dig bäst.
Ett extrajobb med en arbetsgivare som bryr sig.
FRAM ERBJUDER
💰 145 - 190 kr per timme med möjlighet att få lön inom 48h efter jobbet.
🚫 Inget tjafs. Vi lovar dig ärlighet och att inte bråka om sånt som är självklart.
🚗 Betalda resor till och från jobbet vid längre resor.
💅 Jobba när du vill, som du vill.
FLEXIBEL LÖN.
Vi erbjuder våra anställda flexibel lön genom appen Cappy. En förmån som ger dig koll på hur mycket du jobbat och tjänat med möjlighet att ta ut din intjänade lön när som helst mellan lönedagarna. Din lön, du bestämmer. Bra va?
VILKA ÄR FRAM BEMANNING?
FRAM är ett personligt bemanningsföretag som specialiserar sig på hotell- och restaurangbranschen. Vi är övertygade om att arbeta med mat och dryck är ett av de roligaste jobben som finns. Vi har framgångsrikt etablerat oss i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vår målsättning är att vara den bästa arbetsgivaren i branschen, med fokus på transparens, ärlighet och en positiv arbetsmiljö.
Vi är flera hundra anställda och fortsätter att växa. Våra kunder är allt från lokala kvarterskrogar till stora hotellkedjor och företagsrestauranger. Vi väljer noggrant vilka vi samarbetar med för att säkerställa att du får arbeta på bra arbetsplatser med go stämning.
ANSÖKAN
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt på personlig lämplighet och intervjuer sker löpande.
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: 145-190 kr i timmen.
Övriga villkor enligt rådande kollektivavtal.
Sökord: servis, matsal, servitör, restaurang, hotell, biträde, restaurangbiträde, bartender, hovmästare, a la carté, lunchrestaurang, konferens, service, runner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902302-2051127". Arbetsgivare Fram Bemanning AB
(org.nr 559033-8579), https://work.frambemanning.se
Stortorget 13 B (visa karta
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211 12 MALMÖ Arbetsplats
Fram Bemanning Jobbnummer
9961991