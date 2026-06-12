Interim Projektchef Spårväg
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-12
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Vi söker en Projektchef till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en interim projektchef (gruppchef) som ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av ett omfattande program inom spårbunden kollektivtrafik och samhällsinfrastruktur. Uppdraget bedrivs i planeringsfas och omfattar samverkan med flera projekt, konsulter, myndigheter och externa intressenter. Rollen innebär personal-, arbetsmiljö-, budget- och resultatansvar samt ansvar för programmets organisation, bemanning, leveranser och strategiska utveckling. Du ingår i ledningsgruppen och fungerar som en viktig länk mellan programverksamheten och sektionens ledning.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Leda, styra och följa upp program och projekt inom portföljen
Ansvara för organisation, bemanning, leveranser samt ekonomisk planering, budget och resultat
Säkerställa att mål, resultat och nyckelindikatorer uppnås och bibehålls
Bereda beslutsunderlag och verkställa styrningsbeslut på uppdrag av sektionschef
Ansvara för personal-, arbetsmiljö-, säkerhets- och miljöfrågor inom gruppen
Rapportera framdrift samt följa upp verksamheten mot uppsatta mål
Fatta affärsbeslut enligt beslutsordning och delegerat mandat
Identifiera, initiera och driva besluts- och informationsärenden som påverkar program och projekt
Delta i ledningsgruppsarbete och bidra till utveckling av verksamheten
Krav (OBS, obligatoriska)
Civilingenjör-, högskoleingenjör- eller yrkeshögskoleutbildning inom relevant område t.ex. Samhällsbyggnad, Väg- och vattenbyggnad, Byggteknik, Project management (minst 2 års högskolestudier)
Minst 9 års dokumenterad arbetslivserfarenhet från leverantörs-eller beställarorganisation inom samhällsbyggnad eller industri med ansvar att leda större projekt eller verksamheter i chefs/ledarroll.
Konsulten ska ha minst 9 års arbetslivserfarenhet från arbete i projekteringsorganisation i infrastruktur/ anläggningsprojekt i rollen som exemeplvis projektör, projekteringsledare, uppdragsledare eller motsvarande.
Konsulten ska ha minst 9 års arbetslivserfarenhet från arbete med förutsättningar/planering för/under projekteringsarbete avseende komplexa anläggningsprojekt.
Konsulten ska ha arbetet i projekt/uppdrag med minst tre intressenter.
Konsulten ska ha arbetslivserfarenhet från minst 3 stycken spår-, järnvägs eller större infrastrukturprojekt.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av att ha arbetat med projektmetodiken XLPM (tidigare PROPS) eller motsvarande metodik i minst ett projekt/uppdrag.
Minst 3 års erfarenhet av offentlig verksamhet och politiskt styrda organisationer.
Genomgått minst en ledarskapsutbildning med dokumenterat resultat.Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga.
Handlingskraftig genom att skapa framdrift med förmåga att leverera.
Lösningsinriktad och tar sig an problem med en öppen attityd, bjuder in till dialog och samverkan.
God förmåga att samarbeta och skapa team, upprätta och bevara relationer.
Systematisk och strukturerad, förmåga att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt.
Kommunicerar enkelt och tydligt.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902388-2051145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9962007