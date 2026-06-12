Senior testare inom Lumera och liv- & pensionsförsäkring
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i ett viktigt skede där ett standardsystem införs i en verksamhet med höga krav på kvalitet, spårbarhet och korrekta kundflöden. Rollen passar dig som trivs nära affären och som vill använda din testkompetens för att skapa trygghet i lösningar som påverkar kundkommunikation, processer och digitala mötesplatser.
Fokus ligger på test inom liv- och pensionsförsäkring samt på att säkerställa att flöden i Lumera fungerar som de ska. Du arbetar i en miljö där både verksamhetsförståelse och teknisk noggrannhet är avgörande, särskilt när det gäller testfall, utdata och validering av information mellan olika system.
Det här är en roll för dig som vill bidra med struktur, kvalitetstänk och djup domänkunskap i en pågående transformation där ditt arbete får tydlig effekt.
ArbetsuppgifterDu planerar, genomför och följer upp manuella tester i Lumera.
Du tar fram testfall och säkerställer att de täcker relevanta flöden inom liv- och pensionsförsäkring.
Du rapporterar testresultat och avvikelser i Zephyr och arbetar strukturerat med uppföljning.
Du skapar underlag för framtida testautomatisering genom väl genomarbetade testfall.
Du validerar utdata och arbetar med XML kopplat till kundhandlingar.
Du genererar och granskar XML till Metaforce samt PDF från Metaforce.
Du testar kundmötesplatser och bidrar till att säkerställa god tillgänglighet och användbarhet.
Du samarbetar nära andra delar av utvecklingsorganisationen i ett agilt arbetssätt.
KravMycket god kunskap om liv- och pensionsförsäkring.
Mycket god kunskap om Lumera och processerna i systemet.
God kunskap om testprocesser samt förmåga att planera och exekvera testfall inom försäkring.
Kunskap om att läsa och förstå XML.
Erfarenhet av Jira, Confluence och Zephyr.
Erfarenhet av agil systemutveckling med fokus på manuella tester.
MeriterandeKunskap om att generera XML för kundhandlingar.
Erfarenhet av arbete med Metaforce.
Kunskap om tillgänglighetstester.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902306-2051136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9961998