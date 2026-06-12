Lärare 7-9 till mindre undervisningsgrupper Nynässkolan
Gävle kommun, Nynäs rektorsområde / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-06-12
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Nynässkolan är en modern skola för årskurs 7 till 9 där vi tar ett gemensamt ansvar för skolans uppdrag både när det gäller värdegrund och kunskaper. Vi vill att våra elever känner en positiv drivkraft, tillit till sin förmåga och att de får utvecklas efter sina förutsättningar. Skolan har cirka 540 elever fördelat på 19 klasser.
Skolan är belägen i Gävles stadskärna med ett stenkast från en av Sveriges största stadsparker, Boulognerskogen. Vi har nybyggda, fina och funktionella lokaler som är anpassade till en modern skola. Vi är en skola med stor blandning av både elever och personal med olika bakgrund och kultur, det ser vi som en styrka där vi kan lära och utvecklas av varandra, det är något vi är mycket stolta över på Nynässkolan. Du kommer att arbeta med att bygga förtroende och engagemang, samt skapa en miljö där varje elev känner sig sedd och värderad.
Nynässkolan söker nu en legitimerad lärare som kommer att arbeta i mindre undervisningsgrupper. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde 12 augusti 2026. Urval och intervjuer sker löpande. Är du en flexibel person som bygger trygga relationer, drivs av att bidra till en positiv och utvecklande lärmiljö? Då kan detta vara tjänsten för dig, vi fram emot din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i mindre grupper där du kommer arbeta mycket med trygghet samt närvarande och strukturerande lärandemiljö. Du kommer ha ett tätt samarbete med bland annat elevhälsan, de olika ämneslärarna, speciallärare och specialpedagog. Grupperna riktar sig till de elever som har behov av extra stöd i sin skolgång.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till en lustfylld, varierad och kvalitativ skoldag där elevernas utveckling och välmående står i fokus. Du stöttar och utmanar eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar undervisningen efter deras olika behov och förutsättningar. Arbetet sker i nära samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare och externa aktörer och utförs enligt gällande mål och riktlinjer.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Att du ansvarar för planering, genomförande, bedömning och utvärdering av undervisningen.
• Att arbeta med individanpassad undervisning i mindre grupper.
• Arbeta flexibelt på skolan, snabbt ställa om dina arbetsuppgifter.
• Hålla kontakt med vårdnadshavare.
• Arbeta i ett mindre team.
• Arbeta med kartläggning av elevers behov och anpassar undervisningen efter deras förutsättningar.
• Utforma dagen och undervisningen efter elevernas behov.Kvalifikationer
I denna roll bidrar du aktivt till en kultur där vi tillsammans tar ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling. Du är flexibel och delar gärna med dig av dina idéer, tar till dig andras perspektiv och ser kollegialt lärande som en självklar del av uppdraget.
Vi söker dig som:
• Har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 7-9.
• Är förtrogen med och har kunskap om läroplanen för grundskolan.
• Har förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift, då det krävs i arbetet i dialog med kollegor, vårdnadshavare och elever.
Det är en merit om du har:
• Arbetat med individanpassad undervisning.
• Erfarenhet av att arbeta med anpassad undervisning i liten grupp.
• Bred ämnesbehörighet.
• Specialpedagogisk kompetens
• Erfarenhet av undervisning i klass.
För att lyckas i rollen har du:
• En naturlig fallenhet att leda och motivera elever samt att få dem att trivas och må bra.
• Du anpassar dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
• Förmågan att skapa lugn och tydlighet i både grupper och i mötet med enskilda elever.
• Ett inkluderande arbetssätt som får varje elev att känna tillhörighet och trygghet.
• Förmågan att skapa förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare och kollegor och har ett gott och prestigelöst förhållningssätt i ditt sätt att samarbeta.
• Besitter förmågan att planera och organisera ditt arbete väl.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-12 .
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330501". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
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801 26 VALBO Arbetsplats
Gävle kommun, Nynäs rektorsområde Kontakt
Biträdande rektor
Tanja Kurvinen tanja.kurvinen@gavle.se Jobbnummer
9961992