Kandidatansvarig till NearYou
NearYou Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Borås Visa alla personaltjänstemannajobb i Borås
2026-06-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 19 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi växer och söker nu en engagerad och driven kollega till vårt team i Borås som vill bidra till NearYou:s fortsatta utveckling.
I rollen som kandidatansvarig har du en central position där du arbetar mellan operativt rekryteringsarbete och strategisk kompetensförsörjning. Du ansvarar för hela rekryteringsprocessen – från urval, intervjuer och referenstagning till uppföljning – samtidigt som du har ett tydligt fokus på att långsiktigt säkerställa tillgången till rätt kompetens.
En viktig del av rollen är att självständigt driva utvecklingen framåt. Du analyserar behov, identifierar eventuella bristkompetenser och tar initiativ till hur vi attraherar, bygger relationer med och säkrar rätt kandidater över tid.
Genom detta bidrar du direkt till vår leverans genom att säkerställa tillgång till kritiska kompetenser, stärka vår bemanningskapacitet och skapa en stabil och flexibel grund för våra kunduppdrag.
Du arbetar aktivt med att bygga, utveckla och underhålla vårt kandidatnätverk. Du kommer arbeta med både enkla och komplexa rekryteringsprocesser där utväxling och kvalitet är centralt.
Vi söker dig som inte bara arbetar enligt befintliga processer, utan som också vill utveckla dem. Du bidrar med struktur, driver förbättringsinitiativ och är med och formar vårt arbetssätt kring kandidatupplevelse, nätverksbyggande och kompetensförsörjning.
Du tillhör vårt lokala team i Borås och blir samtidigt en del av vårt centrala nätverk för kandidatansvariga, där du förväntas bidra med erfarenheter, insikter och idéer. Du blir en del av ett engagerat team med höga ambitioner, där vi samtidigt värdesätter att ha roligt tillsammans. Vår kultur präglas av driv, samarbete och arbetsglädje. Vi arbetar med ett tydligt fokus på kvalitet och leveransprecision, med målet att skapa värde för kunder, kandidater och medarbetare.Kvalifikationer
För att du skall trivas i din roll hos oss är det viktigt att du är en lagspelare. Vi ställer upp för varandra och ser samarbete som en självklar del av vår vardag. Samtidigt skall du vara van att arbeta självständigt och känna dig trygg med att fatta egna beslut. Då vi arbetar med människor är det viktigt att du är flexibel och kan agera utefter varje enskild situation. Det är viktigt att du är systematisk och strukturerad i ditt arbetssätt.
Som person tror vi att du har en naturlig förmåga att skapa relationer med nya människor och det personliga mötet är det som driver dig framåt. Du trivs i ett högt tempo där service och kvalité är viktigt för dig. Vidare bör du inte se några hinder när det kommer till administration då detta blir en del av processen.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är starkt meriterande, liksom eftergymnasial utbildning inom relevant område. I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Vi lägger stor vikt vid din erfarenhet, ditt driv och din förmåga att bidra med utveckling i rollen.
För att lyckas i rollen har du en god förståelse för hela rekryteringsprocessen och trivs i en kombination av högt operativt tempo och ett mer långsiktigt, kvalitetsdrivet arbete. Du är självgående, strukturerad och trygg i din kompetens.
Du som söker skall ha körkort och tillgång till bil.
Övrig information
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Vill du veta mer om oss eller tjänsten?
Välkommen att kontakta Marknadsområdeschef William Levinsson på william.levinsson@nearyou.se
eller på 0701-085035
Vi behandlar ansökningar löpande. Rollen planeras att tillsättas efter sommaren, men vi rekommenderar att du skickar in din ansökan redan nu då urval sker kontinuerligt.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Du söker tjänsten via vår hemsida www.nearyou.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 8 (visa karta
)
503 38 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Borås 7H AB Kontakt
William Levinsson william.levinsson@nearyou.se Jobbnummer
9962003