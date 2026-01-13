Environmental Coordinator
2026-01-13
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
, Karlstad
, Arboga
, Motala
, Finspång
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Environmental Coordinator som vill arbeta med miljö- och kemikaliefrågor kopplade till produkter i en högteknologisk och säkerhetskritisk miljö inom försvarsindustrin. Rollen omfattar hela produktlivscykeln - från utveckling och inköp till produktion, användning och avveckling - med fokus på att säkerställa efterlevnad av krav och att integrera miljöhänsyn i arbetssätt och processer.
Du blir en viktig samarbetspartner internt och bidrar till att produkter och processer uppfyller relevant miljö- och kemikalielagstiftning samt kund- och myndighetskrav.
ArbetsuppgifterPlanera, koordinera och följa upp miljöaktiviteter kopplade till projekt och produkter
Tolka och tillämpa miljö- och kemikalielagstiftning, med särskilt fokus på REACH och CLP
Hantera kemikaliefrågor samt tillhörande dokumentation kopplad till produkter och kunder
Stötta vid rapportering och dokumentation till myndigheter
Driva arbete med att ersätta material och kemiska produkter med mer hållbara alternativ
Agera kontaktperson i frågor som rör transport av farligt gods
Samverka med miljö- och kemifunktioner inom olika delar av organisationen
Resor inom och utanför Sverige kan förekomma
KravMinst 3 års erfarenhet av arbete inom miljö- och kemikalieområdet
Akademisk utbildning inom miljö, kemi, material- eller maskinteknik, eller motsvarande
God kunskap om miljö- och kemikalielagstiftning, särskilt REACH och CLP
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av produktrelaterade miljöfrågor inom industri, utveckling eller produktion
Erfarenhet av lagstadgad rapportering och/eller transport av farligt gods
Erfarenhet av förändringsarbete kopplat till material- och kemikalievalSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
