Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1300 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Kommunen blev under 2025 utsedd till årets kvalitetskommun samt superkommun. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Vill du vara med och skapa värde genom strategiska upphandlingar inom entreprenad? Vi söker en erfaren och engagerad entreprenadupphandlare som kan driva upphandlingsprocesser med kvalitet och professionalism. Inom inköp- och upphandlingsenheten har vi påbörjat en häftig förändringsresa med att synliggöra inköpens betydelse samt jobba med ett kategoristyrt arbetssätt. Här får du vara med och påverka och arbeta med spännande upphandlingsprojekt.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som entreprenadupphandlare hos oss ansvarar du för att planera, leda och genomföra upphandlingar inom entreprenadområdet. Du stödjer övriga organisationen i upphandlingsfrågor, upprättar och sammanställer förfrågningsunderlag, genomför upphandlingar och medverkar vid förhandlingar samt utformar kontraktshandlingar. Du kommer att arbeta nära verksamheten och fungera som projektledare för upphandlingsprojekten från behovsanalys till avtalsskrivning. Rollen innebär att du säkerställer att upphandlingarna följer lagar och regler, samtidigt som du bidrar till effektiva och hållbara lösningar.
Du arbetar nära våra projektledare och tekniskt ansvariga för att säkerställa att våra upphandlingar ger optimal affärsnytta. Du kommer även att följa upp att kostnads- och kvalitetsmål uppnås och att processen följer regelverket inom upphandling. Vidare kommer du att förvalta ingångna avtal samt arbeta med leverantörsutveckling och medverka i utvecklingsarbete och utbildningsinsatser inom verket.
Som entreprenadupphandlare hos oss får du arbeta i en roll med stort ansvar för hela inköpsprocessen. Ditt fokus kommer huvudsakligen ligga på upphandlingar inom mark och anläggning där du driver hela inköpsprocessen enligt LOU från behovsanalys och marknadsdialog till avtalsskrivning och förvaltande. Som den enda entreprenadupphandlaren i kommunkoncernen är tjänsten bred och innebär en flexibel vardag med upphandlingar med allt från renovering av hamnar till utbyggnad av VA-ledningsnät. Även entreprenadupphandlingar inom bygg kan förekomma liksom andra upphandlingar av varor och tjänster.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom juridik, ekonomi, teknik eller annan likvärdig inriktning. Du ska ha flera års erfarenhet av entreprenadupphandlingar, gärna inom offentlig sektor och god kunskap om LOU och entreprenadjuridik. Du ska ha förmåga att arbeta strukturerat och driva projekt självständigt.
Som person ska du vara:
* Lyhörd Du är bra på att förstå behov och skapa goda relationer.
* Analytisk Du har förmåga att se helheten och fatta välgrundade beslut.
* Trygg och tydlig Du vågar stå för din sak och kommunicera klart.
* Drivande Du tar initiativ och leder upphandlingsprocessen framåt.
Vi vänder oss till dig som är driven, självgående och som trivs med att interagera med din omgivning. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt ha förmåga att arbeta strukturerat, bygga relationer och driva flera processer parallellt. Har du arbetat i kommun eller annan offentlig verksamhet ser vi det som meriterande, men det är inget krav.
Vi erbjuder en stimulerande roll med stor möjlighet att påverka och utveckla upphandlingsarbetet. Du blir en del av ett kompetent team där samarbete och kvalitet står i fokus. Tjänsten är placerad på ekonomi- och inköpsenheten och din närmsta chef är ekonomichefen.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
