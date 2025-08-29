Entreprenadupphandlare
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Åre kommun placerade sig på en hedrande femteplats i utmärkelsen Årets superkommun 2025, som delas ut av Dagens Samhälle. https://are.se/nyheter/nyheter/2025-08-27-are-kommun-pa-femte-plats-i-arets-superkommun-2025Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vill du använda din erfarenhet och ditt affärssinne för att bidra till utvecklingen av Åre kommun? Har du stor kunskap av entreprenadupphandling? Har du en kommunikativ och lösningsorienterad förmåga? Är du dessutom driven av goda resultat och att skapa värde i det du gör? Då ska du titta hit, jobbet är för dig!
Om rollen som entreprenadupphandlare på Åre kommun, kommer du att tillhöra Inköpsenheten och bli en viktig medarbetare inom teamet för inköp och upphandling. Du kommer primärt att arbeta med de mer komplexa entreprenadupphandlingarna inom kommunen, men även tillhandahålla stöd vid andra frågor och mindre inköp och avrop inom ditt område. Du kommer att arbeta tätt med den Tekniska avdelningen för att utföra kommande upphandlingsuppdrag.
Inköpsenheten består just nu av 3 upphandlare och en inköpssamordnare. Teamet leds av en Inköpschef. Utöver dina kollegor i inköpsteamet kommer du samarbeta tätt med sakkunniga, projektledare och andra interna intressenter från den Tekniska avdelningen för att driva upphandlingar framåt. Tillsammans med projektet säkerställer du att upphandlingarna sker på ett effektivt och professionellt sätt varje gång. Du hjälper även till att planera kommande behov och upphandlingar och säkerställer ett strategiskt och proaktivt förhållningssätt för att säkerställa att Åre kommuns behov av upphandlingar genomförs enligt plan. Du hjälper till att utforma krav och utvärderingsmodeller så att de håller måttet enligt behov och lagrum. Du säkerställer att beställarna förstår upphandlingsprocessens alla delar och dess utmaningar. Du stöttar och vägleder vid behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Driva hela upphandlingsprocessen från det att behov uppstår till avtalsskrivning, implementering och uppföljning
• Ansvara för framtagning av upphandlingsunderlag och utvärderingsmodell
• Bidra till att kraven utformas på ett affärsmässigt sätt och kan följas upp
• Ansvara för avtalsgenomgångar med både beställare och entreprenör
• Säkerställa att gällande lagar och regler följs
• Bidra till utveckling och förbättring av processer och arbetssätt
Varför vi tror att du kommer att trivas?
• Du får arbeta med spännande och komplexa entreprenadupphandlingar från start till mål
• Du ingår i en verksamhet under utveckling och i en kommun i tillväxt
• Du får möjlighet att påverka processer och arbetssätt och bidra med din kompetens för att höja kvaliteten
• Vi erbjuder personalförmåner av olika slag(se bifogad länk)Kvalifikationer
Vem söker vi?
Du är erfaren inom entreprenad och inköp, gärna med erfarenhet från tidigare projektledarroller eller från inköp eller upphandlings-roller inom samma område.
Du har följande kvalifikationer:
• Relevant eftergymnasial utbildning från universitet eller högskola inom bygg, juridik, ekonomi, upphandling eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
• Minst ett par års dokumenterad erfarenhet inom entreprenadområdet
• Goda kunskaper inom LOU och upphandlingslagstiftning
• Goda kunskaper om avtalsskrivning och uppföljning
• Erfarenhet av inköp och/eller upphandling
• God kännedom om AB 04 och ABT 06, ABK 09, ABFF samt AMA AF
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du också har:
• Läst avtalsjuridik, entreprenadjuridik och/eller upphandlingsjuridik
• Meriterande med erfarenhet av Tendsign eller annat upphandlingsverktyg
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller kommunal verksamhet
Som person är du öppen, serviceinriktad och kommunikativ och har lätt för att dela med dig av din kunskap till andra. Du tycker om att samarbeta, lösa komplexa frågor på ett prestigelöst sätt för att nå gemensamma mål.
Är du fortfarande intresserad?
Bra! Då är du välkommen med din ansökan senast 30 september 2025.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
