Entreprenadingenjör Senior Anläggning
Rekrytering Stockholm Byrå AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-18
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Vi söker nu för kunds behov en senior entreprenad ingenjör (Senior)
Vi är en av Sveriges största privata renodlade anläggningsföretag med ca 1 MSEK i omsättning. Vi utför bygg relaterade tjänster inom Mark Anläggning Betong och Järnväg. Våra huvudkontor finns beläget i både på Södra och Norra sidan av Stockholm.Publiceringsdatum2026-07-18Beskrivning
Vi växer så det knakar och vi söker dig med engagemang och driv som vill vara med och utveckla oss vidare. Vår vision om att vara Sveriges mest stolta och innovativa anläggnings bolag driver oss framåt och i våra projekt möter du utmaningar i form av komplexitet och olika teknikområden. Projekten finns främst Stockholm Mälardalen.
Rollen som Arbetsledare
Som Entreprenad ingenjör har du en viktig roll där du tillsammans med inköp, kalkyl och platschef styr projektet framåt och arbetar aktivt för att nå gemensamt uppsatta mål.
Vem är du?
Du är en driven Entreprenad ingenjör med bred kompetens inom mark- och anläggnings entreprenad och är trygg i de dagliga utmaningar som ingår i jobbet. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är bra på att planera, fatta och driva igenom beslut samt att du har en god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter.
Kompetenskrav – Senior Entreprenad ingenjör konst byggnad och större projekt
Minst 5 års erfarenhet som Entreprenad ingenjör eller Platschef
Högskoleingenjör eller motsvarande
Kunskap inom Entreprenad juridik AB04 och ABT06
Kunskap inom Anläggnings AMA och MER Anläggning
Ha kontroll på samtliga kontrakts handlingar i projekten
Inköp av UE och material i projekten
Mängd reglering i entreprenaderna
Hantera och prissätta ÄTA och PM i projekten
Slutkostnads prognoser och kostnadsuppföljning
Vana av att arbeta i projekt med många olika teknikområden och många UE
Upprätta och följa upp KMA-arbetet i projektet
B-körkort är såklart ett krav.
Som medarbetare hos oss drivs du av våra värderingar Utveckling, Engagemang, Yrkesstolthet och Ansvarstagande. Vi erbjuder en miljö där du förväntas göra skillnad och bidra till att bolaget fortsätter att utvecklas. Om det väcker rätt känsla hos dig så tveka inte att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Rekrytering Stockholm. Frågor om tjänsten samt villkor och besvaras av Rekryterings specialist inom Bygg Infrastruktur Thomas Hellström
Varmt välkommen!
Om Rekrytering Stockholm
Rekrytering Stockholm Byrå AB har över 25 års erfarenhet av specialist rekryteringar inom Bygg Infra och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen med filial i Malmö-Göteborg. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Ledord för Rekrytering Stockholm Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5016949-2106515". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekrytering Stockholm Byrå AB
(org.nr 556969-9886), https://jobb.rekryteringstockholm.com
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005991