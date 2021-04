Entreprenad & Serviceelektriker i Göteborg - ELinked AB - Installationselektrikerjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos ELinked AB

ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg2021-04-08eLinked AB är ett konsultbolag som arbetar uteslutande mot el-branschen. Vi önskar nu att utöka vårat team i Göteborg med fler duktiga elektriker, då vi har en ökad efterfrågan på färdigutbildade elektriker inom Entreprenad och Service.Våra uppdrag på Entreprenad är allt ifrån att toppa befintliga arbetslag ute hos elfirmorna, till hela arbetslag där eLinked AB står med alla elektriker ute på arbetsplatsen. När projekten sedan är klara blir man flyttad vidare på nästa likvärdiga projekt.På service är det vanligt att man startar sin anställning på eLinked AB för att efter en stund gå över till kundföretaget, givet att alla parter är nöjda. I alla våra serviceuppdrag har man som anställd tillgång till firmabil.Som anställd på eLinked AB arbetar du under installationsavtalets villkor. Många av våra anställda uppskattar variationen av arbetsplatser & arbetsuppgifter vi kan erbjuda via vårat stora kontaktnät. Där har även du chansen att bredda ditt eget kontaktnät & kunskap inom branschen.Några av de jobb vi erbjuder i Göteborg:EntreprenadNybyggnation av lägenheterNybyggnation av skolaRenovering av kontorServicePrivatpersonerFöretagIndustrierSolcellerLaddinfrastrukturKrav för att söka tjänsten:Fullständig El-utbildningECY eller likvärdigt el-certifikat i SverigeMinst 4 års erfarenhetMeriter:Allmän BehörighetKurser och certifikat såsom: Liftkort, Fallskydd, ESA 14 mm.Vi erbjuder:God lön efter bakgrund/erfarenhetInstallationsavtalets villkorFriskvårdsbidrag via Nordic WelnessGod uppföljningEtt stort kontaktnät i el-branschenTrevliga aktiviteter med firmanMöjlighet att växa interntUtbildningar & KurserTjänsterna kan komma att tillsättas före annonsen löper ut, Sänd gärna in din ansökan redan idag!2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-05-09eLinked ABÄttehögsgatan 8A41674 Göteborg5680030