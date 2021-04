Entré och konsthallsansvarig - Qtym AB - Receptionistjobb i Grums

Prenumerera på nya jobb hos Qtym AB

Qtym AB / Receptionistjobb / Grums2021-04-13OM SLIPERIETIbland är kontexten allt. Speciellt i konstens värld. Var, när och hur ett konstverk visas och framställs är i vår mening helt avgörande för hur du upplever det. Just därför är Sliperiet något alldeles speciellt. I vår unika miljö där kulturarv möter modern konsthall och landsbygd möter det urbana bildas en atmosfär som gör Sliperiet till ett minne för livet. Varje år, mellan maj och september, presenterar vi en mångfacetterad samlingsutställning där erkända konstnärer möter nya på framfart. I vår restaurang Sliperiet Gastronomi serverar vi mat gjord från grunden med fantastiska råvaror.Läs mer om oss, Sliperiet i Borgvik | Konsthall & GastronomiVI SÖKER MEDARBETARE INFÖR SOMMAREN 2021Ja, då ska vi se.Vi söker den trevligaste personen i världen, eller i alla fall en av de trevligaste. Inga konstigheter egentligen. Du vet, den där personen man blir glad av att träffa, som sprider en härlig energi runt sig. Vi letar med ljus och lyckta efter dig som ohämmat kan kasta dig mellan samtal med Nils 5 år, för att i nästa stund prata med Agda 93 år fyllda, och därefter, eller mitt i samtalet, gå ner på alla fyra för att hälsa och ge levergodis till en av våra fyrbenta gäster. Har du ett leende på läpparna ses det som ett stort plus! Att visa tänderna är inget krav, det finns olika typer av leenden, vi söker dock den äkta varan. Du har ett förtroendeingivande sätt att vara, är seriös i allt du tar dig an och verkar för att sprida en positiv bild av din arbetsplats.Vi söker ingen latoxe, snarare en prestigelös arbetsmyra som inte är rädd för att testa nya saker och arbetsuppgifter. Det är klart, det finns ju massor av logistiska, administrativa och intellektuella arbetsuppgifter hos oss som "Entré och konsthallsansvarig". En dator ska inte vara ett främmande objekt, inte heller Officepaketet. Vår hemsida är gjord i Wordpress, oerhört positivt om du har kännedom, dock inget krav. Vi jobbar mycket med SoMe under säsongen och det är bra om du har koll på facebook och Instagram. Övriga arbetsuppgifter som att öppna/svara mail, ha papper i ordning, svara i telefon, skriva ner bokningar osv tillkommer också. Ansvar är inget du är rädd för utan snarare vill ha och är van vid. Sen har vi ju kassan...vad säger man om den? Vi får helt enkelt ta och förkovra oss på plats, och du har kanske lite kassvana i bagaget, det vore ju fint.Det är ett plus om du gillar konst, det är ju ändå grunden i vår verksamhet. Som tur är går det att läsa sig till oändligt mycket kunskap i ämnet, primärt då om de som ställer ut just i sommar. Men märk väl, en fråga som du inte kan svara på finnes det svar att söka i huset.Sliperiet verkar för att vara ett välkomnande konstcentrum på landsbygden, näsor i vädret är strängt förbjudna och alla ska känna sig sedda och välkomna hos oss. Det ska vara en upplevelse att besöka oss, varesig du bara vill se utställningen eller om du vill köpa konst. För att bidra ytterligare till den totala upplevelsen finns i våra lokaler restaurangen Sliperiet Gastronomi. Vi ska tillsammans se till att gästerna har fått stimulans för de sinnen vi saluför.Många av våra besökare består av grupper som både ser utställningen och äter, och då just du är en av de trevligaste personerna i världen, ser vi gärna att du med vilja vill guida olika grupper som besöker oss. Det innebär att man behöver tala hyfsat högt och tydligt med lite finess för att undvika att låta som en robot. Värdskapet är oerhört viktigt och du är vårt ansikte utåt, den första och sista man möter vid ett besök. Förresten, det där kan ju du när jag tänker efter.Så till kravspecifikationen, några riktiga "måsten" för att jobba hos oss.B Körkort. Om du inte bor i närområdet, eller gillar långa promenader är körkort och bil bra att ha tillgång till.Inte nog med att du ska kunna prata med "alla" så vore det väldigt bra om det engelska språket talas obehindrat.Vore kul om du kunde flera språk, eller bara säga hej på 7-8 olika. Överraska oss!Jo, höll på att glömma!I dessa covid-tider är det väldigt bra att ha ögon i nacken, så att man kan skapa sig en bra översikt av besökare och visa och vägleda till ett säkert besök i smittspridningshänseende.2021-04-13Tjänsten är en säsongsanställning mellan maj och september.Under maj månad har vi öppet helger mellan 12-17 .Juni, juli, aug är tjänsten på ca 80%AnsökanDin ansökan behöver vi ha senast den 25 april. Ansöker gör du via formuläret nedan. Vi går igenom ansökningar löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten kontakta Oscar Magnusson på info@sliperietborgvik.se Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-25Qtym AB5688167