Enterprise-arkitekt
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Utveckling och digitalisering är ett prioriterat område för Region Jämtland Härjedalen. För att lösa uppdraget har resurser inom forskning, innovation, utveckling, teknik, digitalisering, utbildning, IT, eHälsa, analys och statistik samlats i området Utveckling och digitalisering.
Digitaliseringsavdelningen är en strategisk funktion inom området och ansvarar för IT-drift/utveckling, medicinsk teknik och systemförvaltning. Vi är ca 60 medarbetare som är organiserade i fyra enheter, Digital utveckling, Digital arbetsplats, IT-infrastruktur och säkerhet samt Medicinsk teknik. Vi sitter i centralt placerade lokaler i direkt anslutning till Östersunds sjukhus och medicinsk teknik finns i sjukhusets lokaler. Vår strategi är i första hand att upphandla tjänster för IT-drift, -förvaltning och -utveckling samt medicinsk teknik, från marknadens aktörer.
Arbetsuppgifter
Är du en erfaren arkitekt som vill ta nästa steg i din karriär? Då kan du vara den vi söker! Vi på Region Jämtland Härjedalen söker en enterprisearkitekt som kan leda och utveckla vår arkitektur för att accelerera vår digitala transformation.
Som enterprisearkitekt kommer du att ansvara för att etablera och implementera arkitekturstrategier som stödjer Region Jämtland Härjedalens övergripande mål.
Digitaliseringsavdelningen i Region Jämtland Härjedalen driver transformationen mot en sammanhållen och hållbar IT-miljö och digital arbetsplats. Vi har under året infört en gemensam utvecklingsmodell där IT och verksamhet möts för att leverera snabba, kvalitetssäkra lösningar och stärka verksamhetsnära samverkan.
Som en del av arbetet med att säkerställa att vi når regionens mål kring digitalisering som en möjliggörare för en modern, tillgänglig och säker verksamhet söker vi en enterprisearkitekt som kan forma helhetsarkitekturen, säkerställa skalbarhet och möjliggöra datadrivna, invånarnära tjänster.
Du kommer att leda forum och samarbeta med andra funktioner och verksamhetsområden inom och utanför organisationen för att säkerställa att våra IT-lösningar är skalbara, säkra och effektiva.
Region Jämtland Härjedalen har idag inget etablerat arkitekturramverk så det ingår i uppdraget att etablera ett sådant.
I regionens IT-landskap ingår system för administrativ verksamhet, basplattformar och en rad olika system som är en nödvändig förutsättning för att bedriva en fungerande hälso- och sjukvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av arkitekturarbete och som har en förmåga att leda och motivera andra. Du har en god förståelse för tekniska lösningar och är van vid att arbeta i en komplex organisation. Du har också en god kommunikativ förmåga och kan förklara tekniska lösningar på ett enkelt sätt för personer som inte vanligtvis arbetar med IT. Vidare är du van vid att arbeta i en organisation där en stor del av IT-miljön är utlagd till externa leveranspartners.
För att vara framgångsrik i rollen som enterprisearkitekt krävs det att du har:
• En relevant akademisk examen inom IT eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Minst 5 års erfarenhet av arkitekturarbete, antingen som anställd eller som konsult
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Utbildning IT-arkitekt (ex. Certifierad IT Arkitekt Dataföreningen kompetens)
• Erfarenhet från arkitekturarbete med fokus på verksamhetsarkitektur eller inom samhällskritisk verksamhet är meriterande. Vi ser gärna att du har arbetat med att kravställa och ta fram material för upphandlingar eller större inköp.
ÖVRIGT
Du kommer ingå i regionens enhet för IT-infrastruktur och IT-säkerhet. Ett litet, tight team med kompetenta experter där lagkänslan och samarbete är nyckelord. Således förväntas du bidra med din kunskap till gagn för hela teamet och dess ansvarsområden.
Vi erbjuder en spännande och utmanande roll i en organisation som arbetar för att göra skillnad i människors liv. Vi är en arbetsplats som präglas av engagemang, samarbete och öppenhet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
