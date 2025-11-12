Enhetskoordinator till Snöstorps hemtjänst
Hemvårdsförvaltningen ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet. Förvaltningen är en av kommunens största arbetsplatser med cirka 2 200 anställda. Vi strävar ständigt efter utveckling och förnyelse inom vårt verksamhetsområde. Hemvårdsförvaltningen är en modern arbetsgivare som genom öppet klimat och med växtkraft för förnyelse och förändring möter nya behov och krav från Halmstads kommuns invånare.
Vad du ska göra
Vi på Snöstorps hemtjänst söker nu en enhetskoordinator.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som administrativt chefsstöd är att stödja enhetschefen att nå verksamhetens mål, bibehålla en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap. Du är underställd enhetschefen på enheten och ingår i nätverk med andra enhetskoordinatorer inom hemtjänsten.
I arbetet ingår bland annat att:
• Stötta enhetschefen i framtagande av underlag i olika processer genom att följa upp, analysera och komma med förslag på åtgärder.
• Stödja enhetschefen i att ta fram handlingsplaner för att åtgärda identifierade brister i verksamheten, genomföra utredningar inom verksamhetsområdet.
• Praktisk samordning, förberedelser och planering av möten, utbildningar och övriga verksamhetsnära uppgifter såsom sekreterarskap vid möte.
• Samordna, handlägga och hantera inkommande kundärenden och synpunkter till verksamheten.
• Schemaläggning för personal och samordning av personalresurser.
• Ansvara för behörigheter, inventering och beställningar samt andra förkommande administrativa arbetsuppgifter.
Som enhetskoordinator omfattas du av flextidsavtal.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som är noggrann och strukturerad!
Administrativ utbildning på lägst gymnasienivå eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig är ett krav. Högskoleutbildning är meriterande. Du har minst ett års erfarenhet av administrativt arbete.
Det är meriterande om du har arbetat med schemaläggning/bemannings- och semesterplanering eller har arbetat som chef. Önskvärt att du även har erfarenhet av att attestera ekonomiska transaktioner. För tjänsten krävs god datorvana, goda kunskaper i Officepaketet och grundläggande kunskaper i att arbeta i system samt har förmågan att kunna tillgodogöra dig nya IT-system.
Arbetet som enhetskoordinator kräver stor social förmåga då man möter många människor i det dagliga arbetet. Du har ett serviceinriktat bemötande, är tillmötesgående och lyhörd inför dem du samarbetar med, du har förmågan att skapa förtroende, trygghet och engagemang bland kunder, personal och samarbetspartners. Tjänsten innebär självständigt arbete såväl som i team samt kräver tjänsten att du kan arbeta fysiskt på plats.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och trygg i att kunna fatta beslut. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, sätter upp och håller tidsramar, påminner och följer upp. Arbetets art och struktur kan förändras snabbt under en dag vilket ställer krav på dig att kunna anpassa dig till nya förutsättningar som uppkommer. Du har en analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Vi utgår ifrån att du har ett gott bemötande till alla samt att du arbetar efter Hemvårdsförvaltningens värdegrund med ledorden - Tillit, Respekt och Ödmjukhet.
B-körkort är ett krav.
