Enhetschefer till Vuxenpsykiatrin
Region Västmanland / Sjukvårdschefsjobb / Västerås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Västerås
2026-02-23
Är du en ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet och är intresserad av att, tillsammans med dina medarbetare, ta tillvara möjligheter för att utveckla framtidens Vuxenpsykiatri i Västmanland? Då kanske det är dig vi söker.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder du arbetet på mottagningen och i rollen ingår verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Tillsammans med medarbetarna bibehåller och utvecklar du kvaliteten i vården samt skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö. Hos oss arbetar kunniga och engagerade medarbetare från flera olika yrkesgrupper. Rollen innefattar även ett arbetsledande ansvar för läkarna på mottagningen. Dina enhetschefskollegor inom öppen- och heldygnsvården finns placerade i Regionen och på Psykiatricentrum i Västerås, vilket främjar ett nära samarbete i vardagen och möjlighet till erfarenhetsutbyte. En viktig del i mottagningens framgång är att du samverkar med både interna och externa samverkanspartners. Du ingår i vuxenpsykiatrins ledningsgrupp och utöver din chefsfunktion på mottagningen kan övergripande uppdrag ingå.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatrin i Västmanland är uppdelad i två sektioner, sektion heldygnsvård, vilka består av fem avdelningar och en psykiatrisk akutmottagning samt sektion öppenvård, vilka består av nio vuxenpsykiatriska mottagningar runtom i länet. Här finns medarbetare med stor kompetens inom det psykiatriska området och med ett engagemang för att arbeta med utsatta människor.
Vuxenpsykiatriska mottagningen 3 tillhör sektion öppenvård och är en av tre öppenvårdsmottagningar i Västerås och målgruppen är personer med ångest- och förstämningsproblematik, personlighetssyndrom och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Din personalgrupp kommer att bestå av cirka 25 medarbetare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer, sekreterare, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Mottagningarna erbjuder bedömning, utredning samt farmakologisk och icke-farmakologisk behandling såsom psykologisk behandling och arbetsterapeutiska insatser. På mottagningarna finns stor kompetens tex EMDR, PE, Schematerapi. Både KBT och PDT- kompetens finns och välkomnas. Mottagningarna erbjuder också IKBT behandling och vissa gruppbehandlingar.
Våra mottagningarna präglas av öppenhet, samarbete och respekt för varandras kompetenser, vilket främjar ett nära samarbete mellan professioner. Vi arbetar både enskilt och i små funktionella team och strävar efter att ge våra patienter ett gott och snabbt omhändertagande.
Som chef i Region Västmanland har du möjlighet till vidareutveckling inom ledarskap samt att du har tillgång till bra stödfunktioner exempelvis inom Ekonomi och HR.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap hos oss här; Utveckla ditt ledarskap - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
• ett strukturerat introduktionsprogram
• möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
• anställningsförmåner, läs mer om våra förmåner här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
• Om du vill läsa mer om chef och ledarskap inom Region Västmanland: Chef och ledarskap - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning alternativt har en arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser med fördel att du har någon form av ledarskapsutbildning, gärna utvecklande ledarskap. För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av arbete som chef/ledare med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Det är meriterande om du har arbetat med utvecklings- och förbättringsarbete samt om du har erfarenhet av psykiatrisk vård. Du behöver ha grundläggande kunskaper i ekonomi, arbetsrätt samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Du en är en trygg, stabil person med god självinsikt. Ditt ledarskap är inkluderande, engagerande och tillitsbaserat vilket främjar en prestigelös och utvecklingsdriven verksamhet. Din förmåga att leda med tillit och engagemang bidrar till att inspirera och motivera andra. Du samarbetar bra med andra och har en god förmåga att se helheten ur ett dagligt och strategiskt perspektiv samt att du arbetar aktivt mot mål och resultat.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid inom din grundprofession, placering Västerås. Förordnande som Enhetschef är tidsbegränsat och löper under 4 år. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2026
Intervjuer kommer att genomföras 17 mars 2026.
För de kandidater som går vidare i processen kommer fackliga intervjuer att genomföras 23 mars 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning
