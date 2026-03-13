Enhetschefer till Hemtjänsten
2026-03-13
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg?
Kalmar har en tydlig ambitiös vision: vi ska bli en av Sveriges 30 bästa kommuner inom äldreomsorg - för att lyckas behöver vi de bästa medarbetarna. Vi söker därför dig som brinner för ledarskap, utveckling och vill vara med och bygga morgondagens äldreomsorg!
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och leda och utveckla framtidens hemtjänst? Hos oss får du möjlighet att göra skillnad både i människors vardag och för äldreomsorgens utveckling. Du är en nyckelperson som inspirerar, motiverar och leder vägen framåt.
Omsorgsförvaltningen består av fyra verksamhetsområden: hemtjänst, vård- och omsorgsboende, kommunal primärvård samt myndighet. Varje område leds av en egen verksamhetschef med tillhörande ledningsgrupp. För att stärka ledarskapet inom hemtjänsten och minska antalet medarbetare per chef söker vi två enhetschefer.
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi på din enhet. Du ingår i ett team av enhetschefer som tillsammans driver verksamhetens utveckling. I rollen samverkar dunära andra funktioner inom omsorgsförvaltningen för att skapa goda förutsättningar för både medarbetare och omsorgstagare.
I uppdraget ingår bland annat att:
* leda och utveckla medarbetare och arbetsgrupper
* säkerställa god kvalitet i verksamheten
* arbeta aktivt med arbetsmiljö
* följa upp verksamhetens resultat inom kvalitet, ekonomi och mål
Du arbetar efter de mål, den verksamhetsplan och de huvudprocesser samt styrdokument som finns inom omsorgsförvaltningen.
Vi satsar på ett hållbart ledarskap och investerar i dig som chef. Du får en strukturerad introduktion, tillgång till mentorskap samt möjlighet att delta i vårt ledarskapsprogram och olika chefsutbildningar.Kvalifikationer
Du har en akademisk examen och en yrkesbakgrund som har gett dig erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
* Ledarskap
* HR
* Socialtjänstlagen
* Ekonomi
Du har erfarenhet av arbetsledning och god förståelse för hur socialtjänstlagen tillämpas inom äldreomsorgen. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa sammanhang, analysera information och kommunicera tydligt med verksamheten.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har god digital kompetens samt vana att arbeta i olika verksamhetssystem. B-körkort är ett krav då rollen kan innebära regelbundna förflyttningar mellan enheter och ibland besök hos omsorgstagare.
Det är meriterande om du har erfarenhet av chefsarbete inom vård- och omsorgsverksamhet och kan visa på goda resultat i ditt ledarskap.
Vi söker dig som leder med tillit, prestigelöshet och omtanke. Du är drivande och lösningsfokuserad och motiveras av att utveckla både människor och verksamhet med fokus på kvalitet, hållbarhet och delaktighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan.
För att kunna komma i fråga för en anställning inom omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Rekrytering och tillsättning av tjänst kan ske under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan. Ersättning
