Enhetschef- Vaktmästeri
2026-02-20
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du leda från verkligheten - nära medarbetare, uppdrag och kund? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Vaktmästeriet är en viktig servicefunktion som varje dag bidrar till att underlätta för kommunens verksamheter.
Nu söker vi en enhetschef som vill vara närvarande i vardagen, leda genom delaktighet och bidra med praktisk kompetens i det dagliga arbetet.
Som enhetschef för Vaktmästeri är du en del av Tekniska kontoret och avdelningen Verksamhetsservice. Avdelningen består av fyra verksamheter: Städservice, Servicemanagement, Verksamhetsstöd och Vaktmästeri. Tillsammans har vi ett gemensamt uppdrag - att genom god service underlätta vardagen för kommunens verksamheter och bidra till att Jönköpings kommun är en attraktiv arbetsplats.
Vi söker dig som trivs i en operativ ledarroll där du kombinerar struktur och ansvar med praktiskt kunnande. Du har bakgrund inom hantverk, fastighetsdrift eller teknisk service och vill ta ett samlat ansvar för verksamhet, medarbetare och resultat.
Du ansvarar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom enheten och dess 25 medarbetare. I rollen leder och fördelar du det dagliga arbetet och säkerställer att uppdragen genomförs säkert, effektivt och med hög kvalitet. Uppdraget är verksamhetsnära - du är ett stöd i praktiska och tekniska frågor samtidigt som du arbetar strukturerat med planering, uppföljning och utveckling. Du omsätter mål och riktlinjer till konkret handling och skapar en arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och tar ansvar.
Vaktmästeri uppdrag finns bland annat inom kommunens äldreboenden och förskolor. Din placering är i centrala Jönköping och arbetstiden är i huvudsak förlagd till vardagar under kontorstid.
Din kompetens
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med god struktur och förmåga att prioritera och fatta beslut. Du är kommunikativ och skapar förtroende i dialog med både medarbetare och kunder. Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och prestigelös. Du leder genom närvaro, kunskap och tydlighet och skapar engagemang genom att vara delaktig i verksamheten. Rollen innebär närvaro i den dagliga driften och är fysiskt krävande.
Du har god förståelse för hur arbetsmoment ska utföras på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt samt förmåga att stötta medarbetarna i både planering och genomförande.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbetsledning eller chefsroll med personalansvar
• Praktisk yrkeserfarenhet inom hantverk, fastighetsdrift eller teknisk service
• Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning
• Manuellt B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• God datavana och van vid att arbeta i flera olika system
• God fysisk förmåga
Meriterande
• Kunskap om systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
• Erfarenhet från arbete i offentlig verksamhet
• Genomförd och dokumenterad ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av att handleda och lära upp andra
• Kunskap om arbetsmiljölagstiftning och relevanta säkerhetsföreskrifter
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som ny chef hos oss får du en trygg start genom introduktionsprogrammet "Välkommen chef", som ger dig goda förutsättningar i din nya roll. Du har även stöd av erfarna funktioner inom HR, ekonomi, kansli och verksamhetsutveckling för att tillsammans möta organisationens behov. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
Läs mer om:
Hos Jönköpings kommun får du mer än bara ett jobb - du blir en del av något större.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på 100% med start enligt överenskommelse. I rekryteringen tillämpar vi löpande urval och intervjuer planeras att genomföras efter ansökningsperiodens slut.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg i din ansökan. Om du går vidare i rekryteringen krävs det att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som Enhetschef!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
