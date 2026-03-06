Enhetschef till Region-IT
2026-03-06
Vill du vara med och forma framtidens digitala arbetsplats för hela Region Värmland? Som chef för IT-plattform och arbetsplats får du en central roll i att vidareutveckla och säkerställa stabila, säkra och moderna IT-tjänster för vården och regionens övriga verksamheter.
Enheten IT-plattform och arbetsplats är en del av Region-IT.
Vi söker dig som vill leda ett kompetent team och tillsammans med oss bidra till en IT-miljö som skapar värde - varje dag, dygnet runt.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som chef för IT-plattform och arbetsplats ansvarar du för drift, utveckling och leverans av våra gemensamma infrastrukturplattformar. Du leder en enhet med specialister som arbetar nära kundteam, servicedesk, projektledare och verksamheten.
Ditt uppdrag är både strategiskt och operativt, du säkerställer en stabil leverans idag samtidigt som du driver utvecklingen framåt.
Drift, tillgänglighet och utveckling
- Säkerställa hög tillgänglighet, prestanda och kvalitet i drift och utveckling av infrastrukturplattformar och IT-arbetsplatsen.
- Löpande leverera och anpassa funktionalitet i produkterna Teknisk plattform, IT-arbetsplats och Telefoni i takt med verksamheternas behov.
Styrning, processer och leverans
- Ansvara för framtagning och uppföljning av servicenivåer (SLA) för levererade tjänster.
- Ansvara för Change- och Problem Management i nära samarbete med Incident Management/servicedesk.
- Äga interna arbetssätt och systemstöd för bl.a. CMDB och ärendehantering.
- Säkerställa livscykelhantering av den tekniska miljön.
Resurs- och leverantörsstyrning
- Dynamiskt resurssätta aktiviteter och projekt med resurser utifrån behov.
- Ansvara för leverantörsavtal på operativ och strategisk nivå.
- Planera och bemanna beredskap med larm-systemtekniker.
Kommunikation, samverkan och ledarskap
- Informera och koordinera med verksamheten vid planerade arbeten, i nära samarbete med kundansvariga.
- Säkerställa kompetensutveckling av servicedesk inom enhetens produkter.
- Leda medarbetare som arbetar nära kundansvariga, kundleveransansvariga och projektledare.
- Ansvara för stabsledning vid allvarliga IT-störningar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker en erfaren ledare inom IT-drift, infrastrukturstjänster med god förståelse för moderna IT-plattformar och vana av processer som (ITIL, Change, Problem, SLA). Du tar helhetsansvar, arbetar strukturerat och driver både operativa och strategiska frågor självständigt. Rollen kräver samarbetsförmåga över många kontaktytor, där du lyhört koordinerar komplexa leveranser och hanterar oenigheter konstruktivt. Som chef är du tydlig och trygg, ser till att budskap och förväntningar når fram och följs upp, samtidigt som du motiverar, ger mandat och skapar delaktighet i teamet. Med ett strategiskt helhetsperspektiv planerar du utveckling av plattformar och arbetssätt med fokus på långsiktig kvalitet.Vad erbjuder vi?
Hos Region IT blir du en del av en verksamhet som har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi erbjuder:
- Möjligheten att påverka och utveckla regionens IT-miljö i en modern teknikorganisation.
- Kompetenta kollegor, korta beslutsvägar och stort handlingsutrymme.
- En arbetsplats med fokus på lärande, utveckling och hållbar arbetsmiljö.
I din roll som chef
Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsplats som levererar goda, hållbara och långsiktiga resultat. För att lyckas med det ser vi att alla chefer och ledare har en viktig roll. I Region Värmland använder vi ledarskapskoncepten Utvecklande ledarskap och Indirekt ledarskap. Som ny chef i regionen får du under ditt första år gå ett utbildningsprogram. Vi erbjuder även individuell handledning för att stötta dig i ditt uppdrag. Vi vill ge våra chefer rätt förutsättningar att lyckas. Genom dig som chef kan våra medarbetare växa och bidra till ännu bättre service för alla som bor här.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260546". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
IT Plattform och arbetsplats Kontakt
Mikael Borén 070-2275401 Jobbnummer
9780682