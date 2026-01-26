Enhetschef till rättsenhet
Försvarets Radioanstalt
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker nu en enhetschef till myndighetens ena rättsenhet. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Enheten är placerad vid chefsjuristens kansli. Chefsjuristen rapporterar direkt till myndighetens generaldirektör och har det övergripande ansvaret för att myndighetens verksamhet bedrivs i enlighet med lag och annan författning. Chefsjuristen ska vidare verka för att myndigheten har ett ändamålsenligt författningsstöd och ansvarar för det rättsliga stödet till myndigheten. Chefsjuristen stöttas i detta uppdrag av den biträdande chefsjuristen och av två rättsenheter, där myndighetens jurister är placerade. Rättsenheternas medarbetare består av både förvaltningsrättsjurister och kvalificerade jurister med assessorsbakgrund. Den ena rättsenheten stödjer det nationella cybersäkerhetscentret (NCSC).
Den andra rättsenheten stödjer FRA:s övriga verksamhet. Som enhetschef för denna rättsenhet leder du arbetet vid enheten. Du har personal- och arbetsledningsansvar för ett tiotal jurister samt budget- och verksamhetsansvar. En viktig del i arbetet är att motivera medarbetarna och skapa en inkluderande miljö som präglas av engagemang och samarbete. Du har även eget ansvar för vissa rättsliga uppgifter och vid behov kan du träda in i chefsjuristens ställe. I ditt dagliga arbete har du många kontakter såväl internt inom myndigheten som externt gentemot Regeringskansliet och andra myndigheter. Resor förekommer i tjänsten.
Du kan
Du har en juris kandidatexamen eller juristexamen och är hovrätts- eller kammarrättsassessor eller har flera års erfarenhet av likvärdigt kvalificerat juridiskt arbete vid domstol, Regeringskansliet eller annan myndighet. Du är en mycket skicklig jurist och har erfarenhet av att arbeta med komplexa rättsliga frågor. Du har också erfarenhet av att leda andra. Du har mycket goda kunskaper om statlig förvaltning och lagstiftningsprocessen. Du har även en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, såväl muntligt som skriftligt. Du har goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har chefserfarenhet. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, inom försvars- eller säkerhetsområdet och/eller med integritetskyddsfrågor.
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har mycket goda ledaregenskaper och en vilja och förmåga att entusiasmera, motivera och utveckla kvalificerade medarbetare. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, ett mycket gott omdöme och hög integritet. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och en mycket god analytisk förmåga. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, arbetar mot mål och fokuserar på resultatet. I perioder bedrivs arbetet under tidspress, vilket ställer krav på din förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Fokus kan ändras med kort varsel, vilket ställer krav på flexibilitet. Du har en god förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt. Som person är du stabil och har lätt för att skapa, upprätthålla och utveckla relationer.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 NCSC, vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. FRA erbjuder interna kurser och andra typer av stöd och utveckling för medarbetare med chefspositioner så att de kan underhålla, utveckla och fördjupa sin kompetens inom chefs- och ledarskapsområdet. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om NCSC besök www.ncsc.se
.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Per Fabricius, bitr. chefsjurist, 010-557 46 00. Fackliga företrädare nås på samma telefonnummer.
senast 2026-02-22
senast 2026-02-22
Referensnummer 2026FRA77-2
Eftersom vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
