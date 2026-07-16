Enhetschef till Ögonmottagning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukvårdschefsjobb / Lund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lund
2026-07-16
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Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling. Välkommen med din ansökan till tjänsten som enhetschef för vår operationsverksamhet i Lund.
Vårdenhet (VE) ögonsjukvård tillhör Verksamhetsområde (VO) hud, reproduktionsmedicin och ögonsjukvård. Vårdenheten har cirka 250 medarbetare vid våra verksamheter i Malmö och Lund. Utöver detta bedriver vi även regionsjukvård för Halland, Kronoberg och Blekinge.
Vårt arbete ligger i framkant vad gäller grundutbildning såväl som specialistutbildning för läkare. Vi bedriver också framstående forskningsarbete i nära samarbete med Lunds universitet.
Ögonmottagningen i Malmö är en mindre arbetsplats med ett stort fokus på kvalitet, utveckling och engagemang, här arbetar 20 undersköterskor, sjuksköterskor, ögonsjuksköterskor, optiker, ortoptister och fotograf. Vår verksamhet ligger i framkant gällande utvecklingsarbete vilket inte bara är viktigt för våra patienter utan även för att säkerställa en stimulerande arbetsmiljö.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef har du det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du har i uppdrag att leda det dagliga arbetet och en viktig del i det är att vara närvarande för personalen. Vidare verkar du för ett bra tvärprofessionellt samarbete.
Vi arbetar framåtriktat och tillsammans med dina chefskollegor deltar du i och utvecklar det strategiska arbetet i vår närledningsgrupp. Denna grupp svarar för att leda ett personalarbete som lyfter varje individ. Vi arbetar för en kompetenstät och härlig arbetsmiljö som verkar för en arbetsplats genomsyrad av kvalitet och trygghet för våra patienter. En hållbar planering, kompetensförsörjning och ansvarsfördelning är vårt gemensamma fokus. Du förväntas i din roll att vara påläst och att ta ett stort ansvar för att driva både den egna enheten och den gemensamma verksamheten framåt. Områdeschefen kommer att vara din chef.
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. I kombination med det administrativa arbetet som enhetschef har du möjlighet att arbeta kliniskt hos oss, det ger dig värdefull närhet till verksamheten och patienterna.Kvalifikationer
Vi söker främst dig som är utbildad sjuksköterska alternativt dig med annan relevant utbildning inom hälso- och sjukvård med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är mycket meriterande om du har tidigare ledar- och/eller chefserfarenheter, samt relevant utbildning inom ledarskap. Vi ser också positivt på om du har bred erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.
Som person är du trygg i din yrkesroll samt drivs av att leda och utveckla människor. Du arbetar med lätthet både självständigt och i grupp med dina kollegor. Din kommunikativa förmåga och ditt intresse för människor gör att du har lätt för att skapa goda relationer och samverkan såväl inom som utanför enheten. Ditt ledarskap präglas av ett entusiasmerande förhållningssätt. Du vet värdet av att bekräfta medarbetarnas arbetsinsatser och utveckling och har förmågan att lyfta andra, skapa god energi samt föregå med gott exempel i ditt dagliga arbete. Samtidigt är du mål- och resultatinriktad med fokus på att driva verksamheten framåt. Som chef är du inlyssnande och förstående. Du är tydlig i din kommunikation och kan sätta gränser för både dig själv och arbetsgruppen.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi planerar för intervjuer under vecka 37 och 38.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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226 47 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Vision
Fredrika Söder 046-175097 Jobbnummer
10004575