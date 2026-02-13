Enhetschef till Livsmedelsenheten
2026-02-13
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Nu söker vi en engagerad och erfaren enhetschef till vår Livsmedelsenhet - en ledare som vill utveckla och driva enhetens arbete framåt.
Dina ansvarsområden kommer att omfatta livsmedelskontroll samt tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagstiftningen, försäljning av receptfria läkemedel och vissa lotterier.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för enhetens verksamhet, personal och budget. Du säkerställer att arbetet bedrivs effektivt, rättssäkert och i enlighet med gällande lagstiftning, samtidigt som du skapar goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och prestation. Rollen innebär att du leder och utvecklar enhetens arbete genom en systematisk arbetsplanering, uppföljning och analys, där du ser till att nämndprocessens deadlines hålls och att arbetsplaner genomförs på ett strukturerat och kvalitetssäkert sätt. Du ansvarar för att följa upp resultat, identifiera utvecklingsområden och rapportera dessa på ett tydligt och tillförlitligt sätt. I ditt ledarskap ingår även att säkerställa en god arbetsmiljö och att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling inom enheten.
Du är direkt underställd avdelningschefen för bygglov och miljötillsyn och du ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Vi vill att du har en akademisk examen inom relevant område eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Vi ser även att du har erfarenhet av livsmedelskontroll eller annan relevant myndighetsutövning inom enhetens ansvarsområden.
Du har god förståelse för den komplexitet som myndighetsutövning i en politiskt styrd organisation innebär och är både erfaren och trygg i att samordna, följa upp och driva arbetet framåt. Det är starkt meriterande om du även har formell chefs- eller ledarerfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar och gärna inom kommunal verksamhet.
Du är trygg i din roll, har modet att fatta självständiga beslut och värdesätter samarbete och lyhördhet. Som ledare är du tydlig och lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din förmåga att leda och utveckla din verksamhet i en komplex miljö.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Sundbybergs stad erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, förmånscykel, semesterväxling till extra lediga dagar, möjlighet till visst distansarbete, beroende på verksamhetens behov, medlemskap i Sundbybergs kommunanställdas Idrottsförening (SKIF) och rabatterat årskort på simhallen. Ett stenkast från stadshuset finns Ursviks motionsområde med löp- och skidspår samt MTB-spår och du har också tillgång till gym i stadshuset.
I vårt ljusa och moderna stadshus arbetar vi aktivtetsbaserat för att främja samarbete, kreativitet, kunskapsöverföring, utveckling och lärande i vardagen.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Facklig kontaktperson nås via kommunens växel 08-706 80 00.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna Setterberg, anna.setterberg@jeffersonwells.se
Sista ansökningsdag är 13 mars 2026
Fast månadslön.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Jobbnummer
9742893