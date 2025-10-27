Enhetschef Till Laro
Region Värmland / Sjukvårdschefsjobb / Karlstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlstad
2025-10-27
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Laromottagningen är en subspecialistmottagning och erbjuder läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende (LARO) - en behandlingsform som kombinerar substitutionsläkemedel med psykosocialt behandlingsarbete.
Många av mottagningens patienter har samsjuklighet, såsom neuropsykiatriska tillstånd, personlighetssyndrom, affektiva sjukdomar, PTSD eller ångesttillstånd. Arbetet präglas av tvärprofessionellt samarbete, respekt och en stark vilja att göra skillnad för patienterna.
Hos oss får du möjlighet att leda en engagerad och kompetent personalgrupp i en verksamhet med stort samhällsansvar. Du blir en del av en stödjande ledningsgrupp där samarbete och gemensamt lärande är i fokus. Region Värmland erbjuder även ledarutvecklingsprogram, friskvårdsbidrag och förmåner som gör det enklare att kombinera arbete och fritid.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och trygg enhetschef till Laromottagningen, en av subspecialiteterna inom Vuxenpsykiatrin i Värmland. Här får du leda ett kompetent och varmt team med ett viktigt uppdrag - att ge kvalificerad vård till patienter med opioidberoende och samsjuklighet.
Som enhetschef arbetar du på uppdrag av verksamhetschefen och har ett helhetsansvar för enhetens personal, arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi. Du leder utifrån uppsatta mål, följer upp resultat och driver utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, jämlikhet och patientnytta.
En central del av uppdraget är att skapa och upprätthålla goda samarbeten med närliggande verksamheter - både inom och utanför psykiatrin - för att bidra till en sammanhållen vårdkedja och en hållbar arbetsmiljö.
Du planerar, organiserar och leder enhetens arbete och verkar för en behovsbaserad och jämlik vård av hög kvalitet. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med tio andra enhetschefer och en chefssekreterare. Tillsammans ansvarar ni för helheten inom verksamhetsområdet, med starkt fokus på samverkan, stöd och gemensamt lärande.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning och erfarenhet av arbete i komplexa sammanhang där samverkan över organisationsgränser är en förutsättning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som ledare eller chef samt kunskap och intresse för förbättringsarbete.
Du har ett genuint intresse för ledarskap, vill skapa delaktighet och trivs i en miljö där utveckling och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen. Du har förmåga att ta tillvara på kvalificerade medarbetares kompetens och initiativ. Du kommunicerar mål och visioner tydligt, lyssnar in och skapar dialog för att förankra beslut. Du kan organisera och prioritera flera parallella processer och hanterar ett högt informationsflöde. Det är också avgörande att du trivs med många kontaktytor och nära samarbete med andra.
B-körkort är ett krav då det kan förekomma resor inom tjänsten.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252193". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vuxenpsykiatri, Laromottagningen Kontakt
Robert Sjödén, verksamhetschef 010-8386269/Robert.Sjoden@regionvarmland.se Jobbnummer
9576136