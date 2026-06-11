Enhetschef till Infrastrukturenheten
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2026-06-11
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Vill du leda den tekniska grund som får en hel kommun att fungera, varje dag?
Vi söker en enhetschef som vill ta ansvar för att utveckla och säkra vår IT-infrastruktur, från stabil drift och tydliga servicenivåer till långsiktiga vägval, kvalitet och kontinuerlig förbättring.
Det här är en roll för dig som vill kombinera ledarskap, teknik och verksamhetsnytta. Som enhetschef leder du arbetet med att skapa en stabil, säker och hållbar digital miljö för kommunens verksamheter. Som enhetschef har du ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Du ansvarar för både den dagliga leveransen och den långsiktiga utvecklingen inom områden som nätverk, identitet, plattformar, datacenter/moln, backup, övervakning och klientplattform. Du rapporterar till IT chef och ingår i IT-avdelningens ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Leda och utveckla enheten med fokus på stabilitet, säkerhet och kvalitet.
Driva livscykelhantering och långsiktiga vägval inom infrastrukturområdet.
Säkerställa tydliga servicenivåer, dokumentation och strukturerade arbetssätt.
Arbeta med uppföljning, förbättring, riskhantering och kontinuitetsplanering.
Ansvara för budget, resursplanering, kompetensförsörjning och leverantörssamverkan.Kvalifikationer
Som chef i Piteå kommun är du en förebild för andra och tar ett helhetsperspektiv i ditt agerande och beslut. I ditt ledarskap är du tydlig, kommunikativ och skapar engagemang och delaktighet utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt.
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med erfarenhet av IT-drift och IT-infrastruktur i en komplex miljö. Du är van att arbeta med leveransstyrning, förändring och utveckling, och du förstår värdet av struktur, samverkan och långsiktighet. Erfarenhet av ITSM/ITIL, SLA/OLA, hybridmiljöer och leverantörsstyrning är viktig i rollen. Du har mycket god svenska i tal och skrift. Körkort är ett krav för tjänsten.
Det här får du hos oss
En roll med tydligt mandat och arbetssätt, där du vet när du ska lösa, när du ska eskalera och hur kvalitet mäts.
En arbetsmiljö där service, struktur och förbättringsarbete värderas högt.
Möjlighet att påverka användarupplevelsen i en mycket omfattande verksamhet.
Kollegor med stark vilja att driva och möjliggöra digitalisering i en verksamhet som är viktig på riktigt.
Arbeta målstyrt med uppföljning av leveransen med definierade nyckeltal.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
För anställning på IT-avdelningen kommer viss bakgrundskontroll att genomföras.
Välkommen med din ansökan senast 260809
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Kommunledningsförvaltningen arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att leda och samordna kommunens ekonomi, personal och verksamheter. IT- avdelningen är en av sex avdelningar och ansvarar för drift, utveckling, service och support av kommunens IT‐plattformar, system och klientmiljöer – både för förvaltningar och kommunala bolag. Vi har en central roll i Piteå kommuns digitaliseringsarbete och arbetar strategiskt och verksamhetsnära för att skapa hållbara, effektiva och robusta IT‐lösningar.
Du blir en del av ett engagerat och positivt team med stark framåtanda. Våra lokaler finns vid Acusticum.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Vision
Linda Björkman linda.bjorkman@pitea.se +46911697094 Jobbnummer
9959829