Enhetschef till Hemtjänst Väster

2026-03-06
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Vill du leda utvecklingen av framtidens hemtjänst?
Vi söker nu en engagerad och driven enhetschef till hemtjänstområde Väster.
Området omfattar idag Väster 1 och Väster 2 och verksamheten har under en längre tid vuxit i omfattning. För att skapa goda förutsättningar för ett nära och hållbart ledarskap förstärker vi nu organisationen med ytterligare en enhetschef.
Syftet är att stärka ledarskapet i området och skapa ännu bättre förutsättningar för kvalitet, kontinuitet och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Hur ansvaret och uppdraget kommer att utformas mer exakt sker i dialog i verksamheten över tid, men rollen innebär att du blir en viktig del av ledningen i hemtjänstområde Väster.
Här får du en nyckelroll i att skapa de bästa förutsättningarna för både våra medarbetare och omsorgstagare. Som enhetschef leder du verksamheten med fokus på delaktighet, kvalitet och trygghet. Detta är ett uppdrag för dig som vill göra en verklig skillnad för dina medarbetare, för omsorgstagare och för framtidens omsorg i Hässleholm.
Ditt uppdrag
I rollen ansvarar du för verksamhet, ekonomi, medarbetare och arbetsmiljö. Du leder ett engagerat team av undersköterskor och vårdbiträden som tillsammans skapar omsorg med hög kvalitet. Tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska utformar ni en individanpassad omsorg där omsorgstagare och anhöriga är viktiga samarbetspartners.
Därför förstärker vi ledarskapet i Väster
Hemtjänstområdet Väster omfattar idag två enheter och har vuxit i omfattning över tid. För att möta verksamhetens behov och samtidigt värna god arbetsmiljö, struktur och tillgänglighet stärker vi nu ledarskapet i området genom att tillföra ytterligare en enhetschef.
Den nya rollen kommer att vara en viktig del i att skapa goda förutsättningar för ett nära och tillgängligt ledarskap, där fokus ligger på kvalitet, samarbete och utveckling av verksamheten.
Vi erbjuder
Ett nära och utvecklande ledarskap tillsammans med erfarna chefskollegor i hemtjänstens ledningsgrupp.
En planerare och en administratör som ger dig praktiskt stöd, bland annat med schemaläggning och insatsplanering. Stödfunktioner från staben, exempelvis HR-specialister och ekonomer.
En strukturerad introduktion där du får en mentor som stöd i ditt nya uppdrag.
Möjlighet att leda och driva förändringsarbete där ditt engagemang och nytänkande uppskattas.
Din arbetsplats är inom hemtjänstområde Väster, med lokaler i Hässleholm. Här arbetar du nära din personal och har stor möjlighet att vara närvarande i vardagen. Du rapporterar till Ingela Bengtsson, verksamhetschef för ordinärt boende, och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Verksamheten är i en spännande utvecklingsfas, och vi söker dig som vill bidra till att utveckla och stärka framtidens hemtjänst.
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Vi kommer ha ett första intervjutillfälle via Teams onsdag 8 april på eftermiddagen och på förmiddagen torsdag 9 april.
Steg två i processen är ett andra intervjutillfälle på plats på Löjtnant Granlunds väg 14 i Hässleholm. Dessa intervjuer kommer att hållas måndag 20 april på förmiddagen samt tisdag 21 april på eftermiddagen.
Intervjuer med fackliga representanter samt intervjuer med eventuella framtida kollegor kommer att hållas på plats i Hässleholm, måndag 27 april.
Vi vill att du laddar upp utbildningsbevis i din ansökan.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
