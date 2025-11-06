Enhetschef till Funktionsstöd
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Mariestad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Mariestad
2025-11-06
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen i Mariestad
Funktionsstöd är en avdelning inom äldre- och omsorgsförvaltningen som omfattar områdena bostad med särskild service (gruppbostad), servicebostad, personlig assistans, daglig verksamhet och korttidsboende barn och unga. Vårt uppdrag är att stärka människors förmågor till självständighet, självbestämmande och delaktighet i sina liv.
Vi söker nu två enhetschefer till våra verksamheter med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Är du trygg och inspirerande i din ledarroll? Har du erfarenhet av att leda medarbetare i förändring? Besitter du god kännedom om funktionshinderområdet med gällande lagstiftningar?
Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom funktionsstöd är du en av nio chefer som ingår i avdelningens ledningsgrupp där vi har en stark framåtanda och siktar högt, präglas av god stämning och ett gott samarbetsklimat.
Den ena tjänsten innebär ansvar för bostad med särskild service samt personlig assistans medan för den andra tjänsten tillkommer korttidsboende barn och unga.
Oavsett vilket av de två uppdragen som blir aktuellt för dig kommer du ansvara för en total arbetsgrupp på cirka 25 medarbetare, främst stödassistenter och personliga assistenter. I ditt uppdrag ingår följande arbetsuppgifter;
- Ansvara för verksamheternas ekonomi, personal och arbetsmiljö inom bostad för särskild service samt personlig assistans.
- Implementera fattade beslut.
- Leda och utveckla verksamheternas arbete.
- Kvalitetssäkra arbetsprocesser.
- Utveckla kvalitet och kundfokus i verksamheten.
- Biträda avdelningschef med analys och uppföljning av verksamheterna.
- Ta tillvara och utveckla kompetenser i arbetsgrupperna.
- Kompetensutveckling, kommunikation, delaktighet, digitalisering, ökad självständighet samt kost och hälsa är några av de viktiga områden du arbetar med under året i verksamheterna.
I ditt arbete ges också möjlighet till kontinuerlig arbetsledning och avstämning med avdelningschef samt kollegial handledning.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utmanande arbete där du dagligen kan göra skillnad som har stor betydelse för enskilda personers liv och hälsa.
Avdelningen uppmuntrar till att tänka nytt och innovativt, till exempel arrangerades nyligen en funkismässa med olika prova-på-aktiviteter, föredrag och utställningar för att inspirera till hälsosamma val. Organisatoriskt finns dessutom planer på en utökning med två gruppbostäder, med uppstart under 2026 respektive 2027.
Som nyanställd enhetschef tilldelas du en mentor.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
- Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant, förslagsvis social omsorg eller socionom.
- God kännedom om funktionsnedsättning och LSS-lagstiftning
- B-körkort
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av personal- och budgetansvar.
Som person har du goda ledaregenskaper som präglas av prestigelöst samarbete. Du är lösningsorienterad med fokus på de boendes behov av goda levnadsvillkor och plats i samhället. Som enhetschef förväntas du kunna arbeta självständigt såväl som i team. Du drivs av ett varierat arbete och att möta nya utmaningar.
I din ansökan önskar vi ett cv av dig där dina tidigare meriter framgår. Personliga brevet kan du däremot utesluta - du får istället besvara några urvalsfrågor när du gör din digitala ansökan. Rekryteringen sker löpande vilket innebär att intervjuer kan ske innan annonstiden löpt ut.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Innan ett anställningserbjudande kommer vi göra bakgrundskontroller och du kommer få genomgå ett personlighetstest.
Varmt välkommen att visa ditt intresse för oss!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288079". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686), https://mariestad.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef funktionsstöd barn och vuxna
Anette Karlsson anette.karlsson@mariestad.se 0501-75 63 10 Jobbnummer
9591483