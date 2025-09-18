Enhetschef till Förstudier
2025-09-18
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
Vi söker en enhetschef till enheten Förstudier som är en av fem enheter inom vårt verksamhetsområde Planering och System.
Enheten Förstudier, har i uppdrag att projektförbereda investeringsprojekt och externa infrastrukturprojekt inklusive tillhörande detaljplaner för överlämning till projektdrivande enheter.
Som enhetschef hos oss har du ansvar för personal, verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö samt ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp med övriga enhetschefer.
Enheten är i en pågående process med att utveckla och implementera nya arbetssätt. Tjänsten innebär en spännande möjlighet att vara med och fortsatt utveckla enheten tillsammans med dess medarbetare för att leverera på sitt uppdrag.
Som enhetschef för Förstudier får du leda ett team på 11 engagerade medarbetare där ni tillsammans ansvarar för att fullfölja enhetens ansvar:
• Förbereda investerings- och infrastrukturprojekt, inklusive detaljplaner, för överlämning till projektdrivande enheter.
• Genomföra förstudier i tidiga skeden inom vatten, avlopp och skyfall. Det kan vara dricksvattendistribution, vattenverk, avloppsledningar, dagvattenanläggningar, skyfallsanläggningar, tillskottsvatten och ledningsutbyggnad.
• Samverka med Trafikverket i förstudier för väg- och järnvägsplaner.
• Medverka i detaljplaner för stadens egna infrastrukturprojekt, inklusive dagvatten- och skyfallsutredningar.
• Ta fram och utveckla typlösningar för anläggningar inom Kretslopp och Vatten samt för Göteborgs stad.
• Ha ett nära samarbete i genomförande med verksamhetsområde Projekt inom avdelningen, Kretslopp och Vattens driftavdelningar samt övriga samhällsbyggande förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad. Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du ha:
• Masterexamen alternativt kandidatexamen med relevant inriktning, så som samhällsbyggnad, bygg och anläggning eller liknande.
• Flerårig erfarenhet från att vara chef eller ledare inom liknande verksamhet
• Minst 5 års relevant yrkeserfarenhet inom samhällsbyggnad; vatten och avlopp eller bygg och anläggning
• God kunskap i svenska i tal och skrift och god kommunikationsförmåga
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av förstudier och projektering
• Erfarenhet av utredningar inom vatten och avlopp
• Erfarenhet av resursstyrning och planering
• Erfarenhet av infrastruktur kopplat till stadsutveckling
För att jobba som enhetschef behöver du trivas i att verka i en samarbetsinriktad miljö, och använda hela gruppens kompetens för att nå övergripande mål. Du är trygg med att överblicka ditt ansvarsområde och kan med ett strukturerat och planerande arbetssätt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du kan analysera och se samband och identifiera förändringsmöjligheter för att utveckla enheten. Du omsätter en övergripande strategi till konkret handling med medarbetarna i fokus. Som person är du stabil och trygg med ett helhetsperspektiv.
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter svenskt medborgarskap samt en godkänd säkerhetsprövning beståendes av bland annat registerkontroll, säkerhetsintervju samt alkohol- och drogtest.
Vi kommer göra ett löpande urval och kalla till intervjuer innan sista ansökningsdatum så vänta inte med din ansökan.
ÖVRIGT
Vi arbetar aktivt med att göra det möjligt för våra medarbetare att ha en bra balans mellan arbete och fritid. En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är nödvändig och vi erbjuder därför bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån till våra anställda. Hos oss får du en trygg anställning och möjlighet att både utvecklas och växa inom förvaltningen och Göteborgs stad.
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
