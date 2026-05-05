Enhetschef till Exploateringsenheten
Borås kommun / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-05-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla Borås tillsammans med oss - och samtidigt ha en central roll i hur staden växer fram i praktiken? Då är det dig vi söker till rollen som enhetschef för vår nya enhet Exploateringsenheten!
Borås Stad befinner sig i ett expansivt skede med flera spännande utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen. Här har Samhällsbyggnadsförvaltningen en nyckelroll - och nu söker vi en enhetschef till vår Exploateringsenhet som vill vara med och driva utvecklingen framåt.
Välkommen till Samhällsbyggnadsförvaltningen!
Förvaltningen består av cirka 110 medarbetare och arbetar med allt från bygglov och detaljplanering till strategisk samhällsplanering, mark- och exploatering samt miljö- och klimatfrågor. Här finns också stöd från ekonomi- och HR-funktioner.
Med mer än 115 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun och är stor nog för ett brett utbud av nöjen, kultur och service. Samtidigt finns allt inom bekvämt avstånd. Det goda läget och med högskolan i city gör staden attraktiv för såväl boende som näringsliv. Med väl utvecklad kollektivtrafik vävs Borås samman med Göteborg och Jönköping till en arbetsmarknadsregion. Mycket positivt har hänt i Borås och många stora utmaningar återstår.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i denna utveckling.
Arbetsplatsen är centralt belägen med god service och bra kollektivtrafik.
Din nästa arbetsplats
Mark- och exploateringsavdelningen är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen och rapporterar till Kommunstyrelsen. Avdelningen har en central roll i kommunens utveckling. Avdelningen ansvarar för både strategisk markförvaltning och genomförande av exploateringsprojekt - från långsiktig markutveckling till färdigt genomförande.
Avdelningen består idag av 18 medarbetare med olika arbetsuppgifter fördelade på Markförvaltningsenheten och Exploateringsenheten och är direkt underställda avdelningschefen. Som enhetschef leder du en grupp på 8 medarbetare bestående av mark- och exploateringsingenjörer och byggledare.
Exploateringsenheten arbetar med exploateringsprojekt genom hela processen - från idé och tidiga vägval till planering och genomförande. Du har en viktig roll i att stötta medarbetarna och säkerställa genomförbarhet, ekonomi, avtal och samordning.
Det här är en relativt liten enhet, vilket innebär att du som chef har ett nära och operativt ledarskap. Du är inte bara ansvarig för riktning och prioriteringar, utan också aktivt involverad i projekt, bedömningar och beslut i vardagen.
I uppdraget ingår att upphandla ramavtal, förstudier, värderingar, exploateringskalkyler, fördjupade utredningar och projekteringar i nära samarbete med andra avdelningar och
förvaltningar. Enheten ansvarar även för att ta fram olika typer av avtal kopplade till genomförandet. Arbetet omfattar dessutom framtagande av beslutsunderlag, hantering av myndighetsbeslut samt rapportering till avdelningschef och förtroendevalda.
I dagsläget står enheten inför en större förändring med införande av ett mer projektinriktat arbetssätt. Medarbetarna på enheten kommer gradvis ta rollen som projektledare för exploateringsprojekt. För dig som chef innebär detta att du aktivt utvecklar och deltar i nytt arbetssätt för enheten.Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du budget-, personal- och verksamhetsansvar för Exploateringsenheten. Du ingår i avdelningens interna ledningsgrupp. bestående av Mark- och exploateringschef och enhetscheferna för Mark- och Exploateringsenheten, där du som enhetschef rapporterar till Mark- och exploateringschefen.
I rollen:
Leder och utvecklar enhetens arbete och medarbetare i det dagliga arbetet
Driver exploateringsprojekt från idé till genomförande
Säkerställer kvalitet i ekonomi, avtal, genomförande och samordning
Är aktiv i projekt, upphandlingar, avtal och beslutsunderlag
Arbetar nära medarbetarna i både strategiska och operativa frågor
Samverkar med andra förvaltningar, bolag, näringsliv och myndigheter
Kan det även ingå egen handläggning av ärenden, uppdrag och projektledning
Du som söker
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom lantmäteri, samhällsbyggnad (t.ex. fastighetsjuridik/fastighetsekonomi) eller motsvarande inriktning som bedöms som relevant för rollen
Flerårig erfarenhet av arbete med mark- och exploatering
Erfarenhet av att leda projekt inom exploateringsområdet
Erfarenhet av chefs- eller ledarroll
God kunskap om detaljplanering, exploateringsprocesser och relevant lagstiftning
Det är meriterande om du har erfarenhet från politiskt styrd organisation.
Vi söker en närvarande och engagerad ledare som trivs i en roll där du både leder och är delaktig i det operativa arbetet.
Du:
Skapar struktur, tydlighet och framdrift i arbetet
Har god samarbetsförmåga och bygger starka relationer
Är trygg i ditt beslutsfattande och har ett gott omdöme
Är lyhörd, kommunikativ och skapar engagemang i gruppen
Trivs i en roll där du växlar mellan strategiska frågor och praktiskt arbete
Du har ett genuint intresse för människor och utveckling, och leder med tydlighet, tillit och närvaro.
B-körkort är ett krav.
Vi ser fram emot din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus.
För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@capus.se
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan senast den 24 maj via ansökningsformuläret på capus.se
Kontakt facklig företrädare
Facklig företrädare för SACO - Emma Lanner, 033-358401, emma.lanner@boras.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Public Sector
Pia Strandh pia.strandh@capus.se 073-340 92 13 Jobbnummer
9893489