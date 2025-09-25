Enhetschef till Bostad Först och Metodstöd
2025-09-25
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Vi befinner oss i en spännande förflyttning mot framtidens socialtjänst.
Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig! Letar du efter nya utmaningar och vill vara med och bygga en trygg och stabil socialtjänst? Tveka inte, skicka in din ansökan redan idag.
Om arbetsplatsen
Vi på socialförvaltningen ställer om för den nya socialtjänstlagen. Bland annat har vi en ny organisering sedan ett år tillbaka där Boende har blivit ett eget verksamhetsområde med totalt omkring 400 boendeplatser. Vi söker nu en enhetschef till Bostad Först och Metodstöd, en enhet som är mitt i en spännande utvecklingsfas.
Vårt uppdrag är att ge invånare det stöd de behöver för att leva självständiga liv. Vi arbetar främst med metoden Ett självständigt liv (ESL) och satsar nu stort på att införa Signs of Safety som gemensamt förhållningssätt. Vi har tillgång till flera stödfunktioner och strävar efter att ligga i framkant med sammansatta stödinsatser.
Helsingborg var först i landet med att införa Bostad Först, och nu sker en nationell satsning. Vi utvecklar verksamheten med fokus på fritid, arbete och gemenskap. Idag har vi ca 15 lägenheter och tre medarbetare - och beslut finns av att skala upp verksamheten. En ny mötesplats för hyresgästerna har nyligen öppnat och skapar stora möjligheter för fortsatt utveckling.
Metodstödet arbetar verksamhetsövergripande och stöttar/handleder medarbetare i klientarbete och social dokumentation. De bidrar till kvalitet, utveckling och utbildning. Idag finns två metodstödjare - inom kort utökas teamet med fyra till, som kommer arbeta mer riktat mot specifika boenden utifrån behov och kompetens.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som chef inom Helsingborgs stad har du fullt ledningsansvar och är en arbetsgivarrepresentant. Det innebär att du är ansvarig för verksamhet, ekonomi och personal inom ditt ansvarsområde. I ditt chefsansvar ingår det att ha kunskap om, bära och förmedla stadens vision och styrdokument.
Ditt uppdrag är både strategiskt och operativt. Du behöver kunna se till verksamhetsområdet och förvaltningens behov och balansera detta samt hantera komplexiteten genom att se till både verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål.
Du leds av verksamhetschefen och ingår i Boendeverksamhetens ledningsgrupp där du är delaktig i kvalitets- och utvecklingsarbetet inom hela verksamhetsområdet. Du ska bedriva ett kunskapsbaserat, systematiskt och kreativt utvecklingsarbete, bygga kontakter och samverka internt och externt.
I enlighet med uppdraget ska du:
• forma och utveckla enheten i enlighet med de behov som finns och uppkommer
• leda, planera och följa upp arbetet inom enheten
• ansvara för den dagliga verksamheten inom din enhet
• vara tillgänglig för medarbetarna och få dem att växa, vilja och våga
• ge respektive arbetsgrupp förutsättningar och stöd att utvecklas som grupp
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen (180 hp) inom psykologi, socialt arbete, beteendevetenskap eller liknande. Du har erfarenhet av arbete med olika boendeformer och stödinsatser, arbete med vuxna med beroendeproblematik och evidensbaserade metoder. Meriterande är om du har erfarenhet av att ha arbetat med Bostad Först. Chefserfarenhet, arbete med kvalitetssäkring, samverkan och budgetansvar är meriterande.
Du har god digital kompetens, uttrycker dig väl på svenska och har B-körkort. Grundläggande kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljö är ett plus.
Som person är du trygg, engagerad och strukturerad. Du har god självkännedom, leder både dig själv och andra, och drivs av att skapa utveckling och värde för invånare i social utsatthet
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
