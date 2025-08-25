Enhetschef till bokning och gravrätt
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholms kyrkogårdsförvaltning är huvudman för begravningsverksamheten i Stockholm. Kyrkogårdsförvaltningen bedriver begravnings- och serviceverksamhet med högt ställda etiska krav och ansvarar för 12 begravningsplatser, 13 kapell och 2 krematorier med stora kulturhistoriska värden.
Välkommen till oss
Vårt bestånd sträcker sig från Strandkyrkogården i sydöst till Hässelby i nordväst.
Hos oss finns världsarvet Skogskyrkogården och välkända Norra Begravningsplatsen och Galärvarvskyrkogården. Förra året driftsattes även den vackra och uppmärksammade nya begravningsplatsen i Järva. Vi är ca 140 fast anställda och ökar till nästan dubbla antalet under sommarhalvåret.
Det händer mycket hos oss på Kyrkogårdsförvaltningen, inte minst med bakgrund av det förändringsarbete som sker i Stockholms stad som syftar till att ge våra chefer bättre organisatoriska förutsättningar. Vi tar också tillbaka delar av vår verksamhet i egen regi samt genomför en omfattande ombyggnation på Skogskyrkogården. Dessutom passar vi på att se över befintliga strukturer och rutiner för att uppdatera vår verksamhet.
Vi har stort framtidsfokus och det finns stor potential för dig som vill utvecklas och vara med och bidra till vår spännande resa.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att växa i din roll via en god introduktion, teamarbete och stöd av chefskollegor såväl som medarbetare. Som chef på Kyrkogårdsförvaltningen erbjuds du chefsintroduktion samt utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella personal- & verksamhetsfrågor. Vi tillämpar flextid samt olika friskvårdsinitiativ. Vi värnar om en god arbetsmiljö och att våra medarbetare ska känna delaktighet.
Din roll
Enheten för bokning och gravrätt omfattar bokning, myndighetsutövning och skötseladministration. I uppdraget ligger att boka ceremonier, gravsättningar och kremationer samt ge service och information till anhöriga och begravningsbyråer i frågor som rör olika delar kring begravningsverksamheten. Våra kontakter består främst av begravningsbyråer, anhöriga och kunder som vill beställa skötsel eller planteringar till gravar. Enheten består av 18 administratörer och handläggare med administrativa arbetsuppgifter kopplat till bokningsuppdraget, myndighetsutövning och skötseladministration.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för personal, budget och arbetsmiljö. Du är en del av avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschef. I din roll leder du enheten operativt med fokus på att utveckla och säkerställa hög kvalitet, effektivitet och att uppsatta mål uppnås. Du ansvarar för verksamhetsplanering och uppföljning, driver utvecklingsarbete samt skapar goda förutsättningar för samarbete både inom enheten och inom förvaltningen.
Du arbetar aktivt för att främja ett gott samarbete och ett positivt arbetsklimat. Närvaro i verksamheten är en central del av ditt ledarskap, där du coachar och stödjer medarbetarna för att tillsammans nå bästa möjliga resultat.
Din kompetens och erfarenhet
Som chef hos oss är Du en förebild. Du drivs av att få människor att växa genom ett coachande ledarskap och du tycker att det är roligt att leda i förändring. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du har fokus på att uppnå resultat och samtidigt ett nyfiket förhållningssätt med en övertygelse om att de bästa idéerna, och resultaten föds ur dialog och samarbete. Du agerar med hög grad av personlig mognad, professionalitet och tydlighet.
Vi söker dig med:
relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig
flera års chefs/ledarerfarenhet av att operativt leda medarbetare och coacha till goda resultat
erfarenhet av förändringsledning och/eller utvecklingsarbete.
Det är naturligt för dig att hålla dig uppdaterad om det senaste som berör din profession och omvärld. Värdighet och respekt är vår värdegrund och leder oss i de etiska frågor som är en viktig del av vårt arbete.
