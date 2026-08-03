Enhetschef Teknisk fastighetsdrift och förvaltning
Linköpings kommun / Fastighetsskötarjobb / Linköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Linköping
2026-08-03
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Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Bli lagledaren för vårt nya tekniska team!
Kultur- och fritidsförvaltningen tar nu nästa steg för att utveckla och optimera driften av kommunens mest publika och tekniskt komplexa idrotts- och simanläggningar. Vi startar en helt ny enhet – Teknisk fastighetsdrift och förvaltning – som ska ansvara för Tinnerbäcksbadet, Saab Arena och övriga anläggningar på Stångebro.
Nu söker vi dig som vill axla rollen som vår första enhetschef. Hos oss får du en unik möjlighet att sätta din prägel på organisationen, leda ett högkompetent team och säkerställa att Linköpingsborna möts av säkra, fungerande och välskötta anläggningar sju dagar i veckan.
Som enhetschef leder och utvecklar du den dagliga och strategiska verksamheten för den nya enheten. Du har fullt personal-, budget- och verksamhetsansvar för ett team av specialisttekniker. Eftersom enheten är i en uppbyggnadsfas kommer en stor och spännande del av ditt initiala arbete att handla om att sätta strukturer, rutiner och schemaläggning samt rekrytera dina medarbetare.
I rollen ingår att:
Leda, motivera och svetsa samman ett team av fastighetstekniker med hög spetskompetens.
Ansvara för underhållsplanering och löpande teknisk förvaltning av tekniskt tunga fastigheter.
Upphandla och samordna externa stödresurser och serviceavtal vid behov.
Samarbeta tätt med övriga enhetschefer inom avdelningen samt externa parter och driftoperatörer.
Driva energi- och effektiviseringsprojekt för att säkerställa en kostnadseffektiv fastighetsdrift.
Din arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen med dess cirka 260 medarbetare erbjuder en mångfacetterad kultur- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen står inför nya spännande utmaningar såsom byggnation av nya idrottsarenor, satsning på mer offentlig konst och utveckling av kreativa mötesplatser.
Du kommer att tillhöra Avdelningen idrott och friluftsliv som idag består av tre enheter som arbetar med idrotts- och friluftsutveckling, anläggningsdrift och föreningsstöd. Tillsammans med dina fem kollegor utgör ni avdelningens ledningsgrupp som tillsammans ansvarar för den strategiska utvecklingen inom idrott och friluftsliv.
Vill du vara med och skapa ännu bättre förutsättningar för idrotts- och friluftsföreningarna i kommunen och bidra till att fler kan vara aktiva genom hela livet? Då är det förmodligen dig vi söker.
Du som söker
Vi söker dig som är en trygg och kommunikativ ledare. Eftersom enheten ska hantera mycket komplexa system, värdesätter vi ditt ledarskap högt, men uppdraget kräver även att du har en solid grundförståelse för fastighetsteknik eller förvaltning. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en förmåga att se helheten utan att tappa bort detaljerna.
Krav för tjänsten:
Flerårig erfarenhet av teknisk drift eller fastighetsförvaltning från tekniskt tunga eller komplexa fastigheter.
Erfarenhet av underhållsplanering och upphandling av tekniska stödresurser/entreprenader.
Relevant utbildning som fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör eller annan erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av förändringsarbete eller uppbyggnad av nya organisationer.
Kunskap om badvattenrening, kylteknik eller komplex styr- och reglerteknik.
Erfarenhet från tidigare chefs- eller ledaruppdrag
God ekonomisk förståelse och erfarenhet av budgetansvar.
Övrig information
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du ansöker med e-legitimation. Saknar du e-legitimation? Kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper vi dig.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17604
Besök gärna https://www.linkoping.se/arbete-och-lediga-jobb/jobba-hos-oss
för att ta del av medarbetarberättelser, förmåner, kollektivavtal och lönestatistik.
För den här tjänsten kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret inför anställning.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Idrottsutvecklingschef
Andreas Hagström andreas.hagstrom@linkooping.se +4613207460 Jobbnummer
10018317