Enhetschef Syn och Tolk, Region Norrbotten
Region Norrbotten / Sjukvårdschefsjobb / Luleå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Luleå
2025-12-10
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Inom verksamhetsområde LSS/Syn/Hör/Tolk finns Syncentralens och Tolkcentralens verksamheter samlade. Här arbetar engagerade och kompetenta medarbetare som strävar efter att ha patientens och medborgarens behov i centrum. Vill du vara med och fortsätta den framtida utvecklingen av synrehabiliteringen och Tolkcentralens verksamheter? Sök till oss!
Vi söker
Vi söker dig som har en högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du dessutom ledarskapsutbildning eller erfarenhet av arbete i ledande arbetsställning samt kännedom om brukar/patientgrupper, tolkmetoder och synrehabilitering är detta önskvärt, men inte ett krav
Vi kommer även lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. I ditt arbete har du en helhetssyn i ditt agerande och beslutsfattande och ser till hela verksamhetens bästa. Du värderar nyttan av samarbete, är lyhörd och agerar referenspunkt för andra. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samtidigt som du skapar engagemang och delaktighet hos andra.
Det här får du arbeta med
Hos oss får du möjlighet att tillsammans med medarbetare och patienterna/brukarna utveckla verksamheterna vid Syncentralen och Tolkcentralen. I rollen som enhetschef ansvarar du för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du kommer också att samordna arbetet, inspirera och tillsammans med medarbetarna styra verksamheten mot tydliga mål i fastställd produktions -och kapacitetsstyrning. Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområdet där du samverkar med chefskollegor och utvecklingsledare.
Det här erbjuder vi dig
• Ett roligt och stimulerande uppdrag med kompetenta medarbetare och kollegor
• Utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att vara en del av framtidens hälso -och sjukvård
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning i din grundprofession, med ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal. Tjänsten är dagtid och resor förekommer i uppdraget. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Verksamhetsområdeschef
Anna Johansson anna.j.johansson@norrbotten.se Jobbnummer
9638162