Enhetschef Strategisk samhällsplanering
Gävle kommun, Övergripande planering / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2025-12-22
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Övergripande planering i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Avdelningen Övergripande planering arbetar med strategiska planerings- och hållbarhetsfrågor, för kommunledningen.
Inom Styrning och stöd arbetar vi nära politiken med kommunens långsiktiga och strategiska frågor. Avdelningen Övergripande planering har ett strategiskt och kommunövergripande uppdrag att utveckla Gävle inom Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsansvar och ansvarar för Helhetsportfölj Utbyggnad. I vårt uppdrag ingår också att säkerställa att utvecklingen av Gävle sker med fokus på miljö och hållbarhet, där vi integrerar ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiv i planering och beslutsunderlag.
Enheten för strategisk samhällsplanering ansvarar för övergripande infrastruktur, planerings- och exploateringsfrågor, analyser samt styrande dokument som påverkar hela samhällsbyggnadsprocessen.
Enheten har ett särskilt ansvar för översiktsplanering, exploateringsverksamhet, markstrategi, bostadsförsörjning, kommunkoncernens Utbyggnadsplan och Trafikpusslet. Som enhetschef är du även sponsor och delportföljägare för BI-portföljen och Exploateringsportföljen.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Som enhetschef har du ansvar för att leda, utveckla och följa upp enhetens verksamhet, resultat och medarbetare. Du skapar struktur och riktning, och säkerställer goda arbetsförutsättningar genom ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap.
Uppdraget kräver att du:
* Driver strategiska utvecklingsprocesser och bidrar till helhetsperspektiv och samordning i en komplex organisation.
* Etablerar strukturerade och tydliga arbetssätt som möter kommunens behov av långsiktig samhällsplanering.
* Samverkar brett både internt inom kommunen och med externa aktörer som myndigheter, fastighetsutvecklare och andra samarbetspartners.
* Fattar välgrundade beslut även i pressade situationer och leder verksamheten tryggt genom förändring.
Du är en chef som skapar engagemang och motivation genom att coacha, stötta och uppmuntra medarbetarna att växa och ta ansvar. Du är tydlig och saklig i din kommunikation och bidrar alltid till en öppen dialog.Kvalifikationer
Utbildning Skallkrav
* Akademisk examen inom samhällsbyggnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet Skallkrav
* Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete i komplex organisation
* Flera års ledarerfarenhet, gärna inom offentlig sektor
Kunskap Meriterande
* Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete.
* Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Personliga kompetenser
* Samarbetsorienterad: Du har ett prestigelöst förhållningssätt, anpassar dig efter situationen och söker lösningar som gynnar helheten.
* Analytisk: Du ser logik och samband i komplex information och har förmågan att identifiera långsiktiga och hållbara lösningar.
* Strukturerad: Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt, skapar ordning och tydlighet samt säkerställer att processer följs och uppdrag genomförs enligt överenskomna mål och tidsramar.
* Tillitsbaserat ledarskap: Du visar förståelse för helheten och skapar tydlighet i riktning och mål. Du delegerar, ger handlingsutrymme och stödjer medarbetarnas utveckling genom ett närvarande ledarskap.
* Kommunikativ: Du kommunicerar tydligt, förklarar bakgrunder och fattade beslut, bygger argument på fakta och bidrar till öppen dialog. Du ger och tar konstruktiv feedback och skapar förtroende i olika sammanhang.
* Förändringsledare: Du vågar pröva nya arbetssätt, hanterar oklara situationer och leder verksamheten tryggt genom förändring
Vi erbjuder
* Ett samhällsviktigt uppdrag med stort inflytande
* Engagerade kollegor och en utvecklingsinriktad verksamhet
* En arbetsplats som värdesätter mod, öppenhet och tillit
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289613". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Övergripande planering Kontakt
Planeringschef
Christine Forsberg christine.forsberg@gavle.se 026-17 89 81 Jobbnummer
9658457