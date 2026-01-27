Enhetschef Socialpsykiatri
Funktionsstöd, Västerviks kommun
Vi söker en enhetschef till socialpsykiatrin som med stort engagemang vill vara med och utveckla vår verksamhet inom Funktionsstöd
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete där ditt främsta uppdrag är att tillsammans med medarbetarna skapa förutsättningar så den enskilde får den bästa kvalitén på sitt stöd i vardagen. Alla våra verksamheter ska genomsyras av ett gott bemötande där vi ger den enskilde möjlighet till självbestämmande och delaktighet.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Rollen som enhetschef innebär att du har ett övergripande ansvar för personal, arbetsmiljö, budget samt det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Ditt ansvarsområde innefattar särskilt boende samt boendestöd inom socialpsykiatrin. Du arbetar i ett team med nio enhetschefer, två administrativa assistenter och en verksamhetschef.
Vi arbetar med ett nära ledarskap vilket innebär att du är ett stöd för medarbetare och en del i det utvecklings och förändringsarbete som sker i verksamheterna för att möta arbetsgruppens och den enskildes behov.
Vi vill ta vara på medarbetarnas kunskap och kompetens samt lyfta fram goda exempel i verksamheten. Du bidrar också med din kompetens och ditt engagemang så att du tillsammans med dina medarbetare kan utveckla arbetsmiljön och driva verksamheten på bästa sätt. Du är en person som tänker och vågar pröva nytt.
Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med en blandning av dagliga driftsfrågor och de övergripande uppdrag som verksamheterna ska utföra i enlighet med de politiska beslut som fattas. En av verksamhetens utmaningar är ställa om vårt arbetssätt för att möta demografin i samhället, så vi räcker till för alla medborgare som är i behov av stöd.
Din kompetens
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg, beteendevetenskap, organisation och ledarskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har också tidigare erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri.
Vi uppskattar om du har erfarenhet av arbetsledning samt personalansvar och om den erfarenheten är inhämtad från socialpsykiatriområdet så är detta meriterande.
Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av budgetarbete, arbetsmiljöarbete, arbete med grupprocesser och grupputveckling.
Du är en person som har en hög grad av personlig mognad och har förmåga att se helheten i verksamheten. Du besitter kompetensen till att motivera, engagera och skapa delaktighet i arbetsgruppen för att nå våra gemensamma mål. Som ledare i vår organisation ser vi att du är en trygg, närvarande och stabil person där struktur är en självklarhet för att skapa en god arbetsplats.
Vi värdesätter en god samarbetsförmåga samt intresse för de mänskliga mötena. Att ha ett gott bemötande och en förmåga att sätta dig in i våra brukares behov är mycket viktigt i den här tjänsten. Det är också av stor vikt att du kan kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställa att information når fram och är mån om uppföljning.
Du har goda kunskaper i att förstå, läsa och skriva i svenska språket och du är van att arbeta med eller har förmåga att lära dig de system som vi arbetar med i verksamheten.Övrig information
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/).
Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Välkommen med din ansökan till oss!
