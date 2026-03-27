Enhetschef Seniorcenter och Aspgårdens SÄBO
2026-03-27
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
En omväxlande chefstjänst där du leder och utvecklar verksamheter i förflyttningarna mot ett mer förbyggande arbete, för god kvalitet inom vård och omsorg samt för en attraktiv arbetsplats för medarbetarna. Du ansvarar för den öppna verksamheten och dagverksamheten för personer med demens på Seniorcenter i Söderköping samt för Aspgårdens SÄBO i Östra Ryd. Som enhetschef utgår du från Söderköping och medarbetargruppen består av ca 20 omvårdnadsmedarbetare på Aspgården och 6 medarbetare på Seniorcenter. Hos oss blir du del av en engagerad chefsgrupp med stor vilja att bidra och jobba framåt, med fokus på samverkan och hjälpsamhet. Vi erbjuder dig även chefsmentor om du så önskar.
Hälsa vård och omsorg (HVO) är ett verksamhetsområde inom socialförvaltningen. Tillsammans leder 5 enhetschefer och en verksamhetschef arbetet inom två särskilda boenden, dagverksamhet för äldre, biståndshandläggning och kommunens hälso- och sjukvård. Vårt uppdrag är att tillsammans tillgodose behov av stöd, vård och omsorg, i huvudsak för äldre, och i dessa möten göra skillnad.
Dina arbetsuppgifter i rollen som enhetschef innebär ett varierande och meningsfullt uppdrag där du får möjlighet att göra skillnad för individen och för grupper. Du ansvarar för att leda och följa upp verksamheten och driver även utvecklings- och förbättringsarbeten. Du blir en del av projektet "Äldres hälsa och välbefinnande" som Utfallsfonden är med och finansierar. Läs mer om projektet på vår hemsida. Klicka här och läs mer
Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar och du leder dina medarbetare både på plats och på distans. Den ena arbetsplatsen finns i Söderköping och den andra i Östra Ryd så du kommer att alternera mellan dessa och även ha möjlighet att utföra visst arbete på distans. Du har stor frihet i hur du planerar och lägger upp dina dagar.
För att du ska få så goda förutsättningar som möjligt i uppdraget erbjuds du en verksamhetsnära introduktion, chefsintroduktion inom förvaltningen samt en kommunövergripande chefsintroduktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som är högskoleutbildad inom vård- eller omsorgsområdet. Har du tidigare chefserfarenhet är det meriterande. Det är också meriterande om du har goda kunskaper inom demensområdet.
Vidare ser vi gärna också att du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Du har kunskaper i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och kommunallagen.
Vi söker dig som är en trygg och pålitlig ledare som drivs av att coacha och utveckla individer så att de når sin fulla potential. Du kommunicerar tydligt dina förväntningar och anpassar din ledarstil efter individ och situation. Du har god självkännedom och är medveten om dina styrkor och svagheter samt hur ditt beteende påverkar människor i din omgivning. Du trivs i samarbetet med andra och delar aktivt med dig av information, erfarenhet och kunskap för att bidra positivt till dina samarbetsparter. Du är flexibel i ditt förhållningssätt och har lätt att anpassa dig utifrån förändringar, nya arbetssätt och situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vidare har du även goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Du har B-körkort då du behöver kunna ta dig till det särskilda boendet i Östra Ryd som ingår i ditt ansvarsområde.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tills vidare
Omfattning: 100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök senast:2026-04-12
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Söderköpings Kommun Kontakt
Verksamhetschef
Mona Hedestig mona.hedestig@soderkoping.se 0702358948 Jobbnummer
