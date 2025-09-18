Enhetschef projektenhet - Luleå
2025-09-18
Fortifikationsverket söker enhetschef till projektenhet Luleå. Är du en duktig ledare, har egenskaperna, viljan och förmågan som krävs för att leda en grupp i utveckling och förändring? Är du en erfaren chef eller projektledare inom bygg eller infrastruktur? Har du ett högt säkerhetstänk och är en god administratör? Läs vidare och se om det är just dig som vi behöver!
Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga - för ett tryggt och fritt Sverige.
Din arbetsplats - en myndighet under tillväxt
Projektavdelningen har ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag: att säkerställa våra kunders växande behov av funktionella lokaler och befästningar. Den ökade efterfrågan på dessa bygginvesteringar innebär att vårt arbete kommer vara både omfattande och långsiktigt. Vi ansvarar för att genomföra bygg- och anläggningsprojekt av högsta kvalitet, där våra projektledare noggrant leder och koordinerar arbetet.
Som enhetschef hos oss på projektavdelningen får du en central roll där du leder ett team av 12-15 stycken duktiga projektledare, ofta placerade på olika orter. Du har ett helhetsansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö - och driver arbetet framåt med fokus på samarbete, kvalitet och utveckling.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och har förmåga att omsätta mål, beslut och styrande dokument till ett fungerande arbetssätt i vardagen. Du ser värdet i att bygga goda relationer, både med ditt team, med kunder och samarbetspartners. Vår verksamhet växer kraftigt är det viktigt att du är nyfiken, har drivet att kontinuerligt utveckla din enhet samt fokus på produktion och leverans. Rollen innebär att du kommer hantera säkerhetsskyddsklassad information, vilket innebär att du kommer att arbeta i särskilt anpassade system för detta.
Som enhetschef ingår att leda samt stötta projektledarna så att projekten håller budget, tidsramar och kvalitet. Du är engagerad i arbetet med upphandling och val av konsulter och entreprenörer. Du kommer agera ombud i vissa projekt och ha ett stort ansvar när det kommer till den administration som kommer med chefsrollen.
Rollen innebär resor inom Sverige. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag - och möjlighet att påverka både verksamheten och ditt eget ledarskap.
Vi söker dig som har
• Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med inriktning väg och vatten, samhällsbyggnad, bygg- eller installationsteknik, arkitektur, fastighetsförvaltning eller motsvarande. Alternativt har du teknisk gymnasieutbildning inom bygg/anläggning kompletterad med erfarenheter, kurser, utbildningar som vi bedömer ge likvärdiga kunskaper
• Erfarenhet av projektledning inom bygg- eller anläggningsbranschen i en större byggherre/beställarorganisation är ett krav, alternativt mångårig erfarenhet från andra delar av byggbranschen som bedöms ge motsvarande kunskap
• Hög administrativ förmåga och goda kunskaper i svenska språket
• Körkort klass B är ett krav då resor förekommer i tjänsten
Det är meriterande om du har
• Flerårig erfarenhet som chef eller ledare
• Erfarenhet av Fortifikationsverkets verksamhet, främst inom bygg
• Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet, från annan myndighet, eller offentlig förvaltning
• Kunskap om säkerhetsskydd
• Kunskap inom fastighets- och entreprenadjuridik
• Lagen om offentlig upphandling (LOU)
• Erfarenhet avseende kostnadsbedömning/anbudskalkylering i projekt
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi söker dig som är drivande och får energi av att leverera goda resultat och måluppfyllnad. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer både inom teamet och med externa parter. Du har förmåga att organisera och planera ditt arbete effektivt, samtidigt som du analyserar och löser problem på ett metodiskt sätt. Din stabilitet gör att du hanterar utmaningar och förändringar på ett lugnt och professionellt sätt.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev på svenska senast den 12 oktober 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Mats Törnqvist, 010-44 45 191 eller rekryteringsspecialist Malin von Zweigbergk, 010- 44 45 675. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
