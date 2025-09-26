Enhetschef Operativ förmåga
2025-09-26
Om arbetsplatsen
Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad chef till enheten Operativ förmåga.
Enheten arbetar med att skapa de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna upprätthålla och vidareutveckla vår operativa förmåga - en central del i vårt uppdrag att skydda och rädda liv, miljö och egendom.
Medelpads Räddningstjänstförbunds vision är "Tillsammans för ett tryggt, säkert och hållbart samhälle". Vi strävar efter att vara en ledande organisation med ett starkt framtids- och utvecklingsfokus. Inom många områden ligger vi i framkant ur ett nationellt perspektiv. Kvalitets- och miljöfrågor samt en god arbetsmiljö är centrala delar av vår verksamhet.
Alla ska känna sig välkomna i våra verksamheter. Våra värdeord är omtanke, kunskap och trygghet. Vi eftersträvar ett professionellt bemötande och erbjuder likvärdig och jämställd service.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
På Räddningsavdelningen ansvarar vi för att våra räddningsstyrkor alltid är redo att agera när olyckor inträffar och att vi genomför effektiva räddningsinsatser.
Som enhetschef leder du arbetet inom Operativ förmåga och ansvarar för att:
utveckla metoder, rutiner och system som stärker vår operativa förmåga
säkerställa att vi har rätt förutsättningar för effektiva och säkra insatser
samordna och driva arbetet framåt i nära samverkan med andra enheter och funktioner
vara en tydlig och närvarande ledare för dina medarbetare.
Du ingår också i Räddningsavdelningens ledningsgrupp, som gemensamt tar ett stort ansvar för att skapa inriktning och samordning för räddningstjänstverksamheten i Medelpad. I gruppen samarbetar ni nära för att tillsammans skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att lösa vårt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som arbetsledare eller chef, med god vana av att arbeta med personalfrågor. I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen tror vi att det är viktigt att du:
Arbetar bra med andra människor. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, lyssnar aktivt, kommunicerar tydligt och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Arbetar självständigt. Du skapar struktur i ditt arbete och driver dina processer framåt med eget initiativ.
Är trygg, stabil och har god självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella, och agerar på ett sätt som är anpassat till situationen.
Tänker strategiskt. Du har ett brett perspektiv, ser den långsiktiga betydelsen och konsekvenserna av beslut, och anpassar dina handlingar därefter.
Har ett nytänkande som leder till resultat. Du har förmåga att omsätta idéer i praktiken och bidra till utveckling.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god datorvana.
Meriterande är om du har genomfört ledningskurser såsom RL-A, LK1, RL-B eller LK-2.
Tjänsten kräver B-körkort.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass, vilket kräver svenskt medborgarskap. Provanställning kan bli aktuellt. Tillträde sker enligt överenskommelse så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Detta är ett heltidsjobb.
Medelpads Räddningstjänstförbund (org.nr 222000-0422)
Björneborgsgatan 40 (visa karta
)
854 60 SUNDSVALL Kontakt
Facklig företrädare: Sveriges ingenjörer
Lars Rydstedt lars.rydstedt@rtjmedelpad.se 060 658 59 30 Jobbnummer
