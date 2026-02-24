Enhetschef materialplanering och logistik - Ringhals
2026-02-24
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss. Därför ser vi individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du ta en ledande roll i en samhällsviktig verksamhet och samtidigt bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Ta chansen att leda och utveckla Ringhals materialplanering och logistik!
Som enhetschef för materialplanering och logistik har du en central roll i att leda och utveckla Ringhals materialförsörjning, förråd, transporter och logistikflöden. Du ansvarar för enheten och säkerställer att materialplanering och logistik bedrivs effektivt, kvalitetssäkert och i rätt omfattning. Ditt ledarskap bidrar direkt till hög driftsäkerhet, god tillgänglighet och en välfungerande organisation.
Om tjänsten
Du leder och utvecklar en grupp med direktrapporterande medarbetare mot uppsatta mål och ansvarar för resursplanering, kompetensförsörjning och verksamhetsplanering.
Uppdraget omfattar ägande och förvaltning av Ringhals reservdelar och omsättningsmaterial, anskaffning av rör och stångmaterial samt fästelement, förrådshållning, godsmottagning och hantering av interna och externa transporter. Du ansvarar även för tull- och speditionsfrågor samt optimering av förråds- och lagerytor. och stångmaterial samt fästelement, förrådshållning, godsmottagning och hantering av interna och externa transporter
Rollen innebär att utveckla arbetssätt, driva förbättringar och följa upp nyckeltal kopplat till effektivitet, kvalitet, hälsa och säkerhet. Du fungerar som ett viktigt stöd till verksamheten i frågor som rör komponenter, reservdelar och logistiska behov.
Kravspecifikation
Du är en engagerad och närvarande ledare som kombinerar operativ förmåga med god struktur och helhetssyn. Du bygger starka relationer, skapar tydlighet i verksamheten och driver utveckling med fokus på säkerhet, effektivitet och kvalitet. Du trivs i en roll där du möjliggör andra verksamheters framgång genom stabil och värdeskapande material- och logistiksupport.
Högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av ledarskap och förmåga att verka genom andra
Flerårig erfarenhet av materialplanering, logistik eller liknande verksamhet
God förståelse för kostnadsdrivare, effektivisering och materialflöden
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
Förmåga att arbeta strukturerat, analytiskt och lösningsorienterat.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från kärnkraft, energi, processindustri eller annan tekniskt komplex miljö.
Ytterligare information
Placering: Ringhals
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område. Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här.
Kontaktpersoner
För mer information om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Daniel Ottosson. Fackliga representanter är Patrik Andersson - Akademikerna, Jonas Ericsson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna och Alexander Johnsson - SEKO. Samtliga nås via växel, 0340-66 70 00.
Vill du vara med och forma framtidens materialplanering och logistik på Ringhals? Sök då tjänsten idag!
Välkommen med din ansökan via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast 29 mars, 2026. Du söker tjänsten genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ett uppdaterat CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Inom den här rekryteringsprocesser kommer tester att ingå. För frågor om din ansökan eller rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Ingela Skoog, ingela.skoog@vattenfall.com
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/sv/mangfald-jamstalldhet-inkludering
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
