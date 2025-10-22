Enhetschef LSS barn
2025-10-22
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Arbetsuppgifter
Vi söker en enhetschef för ett spännande och utvecklande arbete inom området för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar (LSS). I tjänsten ingår att i huvudsak ansvara för korttidsverksamhet och boende. På socialförvaltningen i Kalmar arbetar vi med ett processorienterat syn- och arbetssätt där vi utgår från ett helhetsperspektiv med barnets behov i centrum.
Chefsrollen innebär att du ska ha förmåga att stimulera, engagera och motivera dina medarbetare till förnyelse och utveckling genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och uppmuntra till delaktighet och kreativitet. Du kommer att ingå i ett team med andra enhetschefer som arbetar med barn med funktionsnedsättning. Du ingår även i en större ledningsgrupp med alla enhetschefer inom verksamhetsområdet barn och familj.
För att ge dig rätt förutsättningar för att lyckas i ditt uppdrag som chef hos oss har du tillgång till väl utvecklade stödfunktioner, möjlighet att få en mentor samt chefs- och ledarutbildningar. Vår ledningsfilosofi möjliggör för dig att växa som ledare och få en personlig utveckling.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver vara genuint intresserad av att arbeta med barn och deras familjer och ha förmåga till en helhetssyn för varje barn vi möter.
Du har goda ledaregenskaper, god organisationsförmåga och erfarenhet av förändringsarbete. Din förmåga att ta ansvar och samarbeta är hög. Ständig utveckling och att nå resultat är viktigt för dig. Vi förutsätter att du delar vår värdegrund I ett Kalmar för alla möter vi dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig.
Körkort B är ett krav.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
